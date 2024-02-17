Саммит по Украине могут перенести из-за недостатка интереса к ней

Саммит по Украине может быть перенесен на несколько месяцев из-за безучастности мировых лидеров. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

По данным издания, киевские власти настаивают на проведении конференции по урегулированию уже в следующем месяце. Однако из-за отсутствия заинтересованности со стороны других стран событие может состояться не раньше апреля-мая.

Кроме того, со стороны некоторых стран звучат заявления о необходимости пригласить Россию.