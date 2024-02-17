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Саммит по Украине могут перенести из-за недостатка интереса к ней
Саммит по Украине может быть перенесен на несколько месяцев из-за безучастности мировых лидеров. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.
По данным издания, киевские власти настаивают на проведении конференции по урегулированию уже в следующем месяце. Однако из-за отсутствия заинтересованности со стороны других стран событие может состояться не раньше апреля-мая.
Кроме того, со стороны некоторых стран звучат заявления о необходимости пригласить Россию.
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