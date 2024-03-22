Саммит ЕС не смог согласовать решение об изъятии доходов от замороженных активов РФ

Саммит лидеров и правительств стран Евросоюза не согласовал практических решений об экспроприации доходов от замороженных суверенных активов РФ. Об этом пишет ТАСС.

«Саммит ЕС рассмотрел прогресс по дальнейшим конкретным шагам в направлении перенаправления доходов от замороженных активов России на нужды Украины, включая возможную военную поддержку», — сказано в итоговом заявлении саммита.

Отмечается, что министров призвали продолжить работу над вопросом.

В общей сложности в странах союза заморожено активов Банка России на сумму свыше 200 млрд евро. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил направить 90% от этих доходов на закупки оружия для Киева и еще 10% передать в бюджет Евросоюза для последующего финансирования оборонной промышленности Украины. Ранее ЕК предлагала направить их на финансирование программы бюджетной помощи Киеву на 50 млрд евро до 2027 года.

Правительство Бельгии, в юрисдикции которой находится Euroclear, где заморожено 190 млрд евро активов, пообещало Украине передать напрямую доходы от налогообложения доходов от этих активов.

Ранее в Кремле объяснили, как ответят на конфискацию российских активов на Западе.