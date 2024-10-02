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Саммит БРИКС в Казани повысит роль «Глобального Юга» в мире, заявил посол Китая в РФ
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй считает, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани, повысит роль «Глобального Юга». Также, по его мнению, предстоящее мероприятие станет прекрасной возможностью, чтобы укрепить сотрудничество со всеми странами объединения.
Помимо этого, саммит в столице РТ хотят использовать для «продвижения равноправного и упорядоченного многополярного мира и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, и формирования глобального сообщества единой судьбы человечества», приводит слова спикера РИА «Новости».
Дипломат подчеркнул, что на членов БРИКС после расширения придется почти половина населения Земли и 25% мировой экономики. В связи с этим, он считает необходимым эффективно использовать ресурсные и рыночные преимущества данного объединения и стремиться качественно нарастить практическое сотрудничество в рамках организации.
Международное объединение БРИКС было создано 18 лет назад. Название организации происходит от первых членов данного сообщества: Бразилии (Б), России (Р), Индии (И), Китая (К) и Южной Африки (англ. South Africa – С).
Даты саммита БРИКС в Казани – 22-24 октября.
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