Саммит БРИКС в Казани повысит роль «Глобального Юга» в мире, заявил посол Китая в РФ

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй считает, что саммит БРИКС, который пройдет в Казани, повысит роль «Глобального Юга». Также, по его мнению, предстоящее мероприятие станет прекрасной возможностью, чтобы укрепить сотрудничество со всеми странами объединения.

Помимо этого, саммит в столице РТ хотят использовать для «продвижения равноправного и упорядоченного многополярного мира и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации, и формирования глобального сообщества единой судьбы человечества», приводит слова спикера РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что на членов БРИКС после расширения придется почти половина населения Земли и 25% мировой экономики. В связи с этим, он считает необходимым эффективно использовать ресурсные и рыночные преимущества данного объединения и стремиться качественно нарастить практическое сотрудничество в рамках организации.

Международное объединение БРИКС было создано 18 лет назад. Название организации происходит от первых членов данного сообщества: Бразилии (Б), России (Р), Индии (И), Китая (К) и Южной Африки (англ. South Africa – С).

Даты саммита БРИКС в Казани – 22-24 октября.