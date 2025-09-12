Ирина Волынец поделилась советами, как уберечь ребенка от излишнего влияния соцсетей

Фото: © «Татар-информ»

Чтобы подрастающее поколение не сходило с ума ради контента в соцсетях, необходимо сделать все возможное для того, чтобы эта зависимость не возникла. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Бугульме 19-летняя девушка в подожгла свою квартиру ради просмотров в TikTok.

«Нужно оказывать детям всю необходимую помощь, которую мы можем оказать. Например, родителям стоит объяснять детям о вреде нахождения ребенка в социальных сетях. Потому что у детей смещается представление о том, что такое хорошо, и что такое плохо, что является нормальным, а что – отклонением», – сказала Волынец.

Она также выступила за запрет пользования соцсетями детям до 14 лет, а с 14-ти до 18 лет – только с разрешения родителей.

«Многие родители поддерживают эту инициативу, поскольку многим из них самим трудно помочь детям преодолеть эту зависимость от соцсетей. И если кто-то начинает запрещать своему ребенку пользоваться смартфоном, то у него сразу возникает депрессия, претензии, почему одним запрещают, а другим – нет. В результате родители переживают еще больше. Если запрет затронет всех, то детям уже не будет так обидно, у них освободится много времени, которое они смогут потратить на что-то стоящее», – добавила уполномоченный по правам ребенка.

Помимо этого, она предложила не покупать смартфон детям до достижения 12 лет.

«Отмечу, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс разрешил своим детям подходить к компьютеру только в 14 лет. При этом он учил их работать с компьютером под своим присмотром, и они не лазили, где попало. Также поступал основатель Apple Стив Джобс», - добавила детский омбудсмен.

Также Волынец посоветовала родителям помочь ребенку найти свое увлечение или хобби.

«Однако в данной ситуации нужно не отнимать телефон и заставлять ребенка заниматься спортом, а с детства не дать возникнуть этой зависимости, потому что, когда у ребенка она уже есть, то конкурировать будет нереально», – подчеркнула спикер.

Кроме того, можно начать отправлять ребенка в детский лагерь, считает детский омбудсмен

«В детских лагерях у детей забирают телефоны, устройством можно пользоваться полчаса в день, но, несмотря на это, дети заняты все время различными видами активностей, общением друг с другом. В результате они, даже зная правило, касающееся телефона, все равно с радостью едут туда вновь по своему желанию», – рассказала собеседник агентства.

Волынец призвала родителей показать положительный пример своим детям.

«Нужно самим оторваться от телефона, потому что взрослые тоже сидят там постоянно, а дети смотрят на это и повторяют за нами. Вместо поглощения контента можно вместе с детьми выйти в парк, в лес погулять, поиграть в баскетбол, волейбол. Это отличный способ пообщаться с детьми, узнать о них много нового, что их волнует», – призвала она.

Детский омбудсмен отметила, что соцсети – это попытка человека уйти от действительности. Если в действительности у ребенка нет того, чем он увлечен, то это может обернуться проблемами, например, ребенок вырастет инфантильным, поскольку, когда ребенок много времени проводит в соцсетях, то он не развивается, резюмировала Волынец.