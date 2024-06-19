Тарпищев: «Все великолепно, Казань проводит Игры БРИКС на высочайшем уровне»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Сегодня в казанской Академии тенниса завершился турнир в рамках Игр БРИКС. В финале мужская и женская сборные России обыграли соперников из Белоруссии. По просьбе корреспондента «ТИ-Спорт» президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал оценку турниру и отдельно рассказал про сестер Кудерметовых, младшая из которых, Полина, была лидером нашей сборной.

«Полине нужно ставить задачу попасть на следующий год в первую сотню рейтинга WTA. Пока она только 173-я, однако все идет нормально. Ей стоит внести вариации в тактическое разнообразие. В целом же она в порядке», – считает Тарпищев.

Оценивая состояние старшей Кудерметовой, Вероники, собеседник агентства напомнил о ее застарелой травме. Ее необходимо залечить.

«Нужно окончательно избавится от травмы, которая мешает ей играть, травмы ее замучили. А по качеству игры она способна претендовать на медаль Олимпийских игр в Париже, где она сыграет. На прошлых играх ей самой малости до бронзы не хватило. В Париже в паре с Миррой Андреевой при хорошей жеребьевке они могут зацепиться за медаль», – заявил президент Федерации тенниса России.

Мэтр отечественного тенниса не удивлен, что значимую роль в становлении сестер-теннисисток сыграл их отец – двукратный чемпион России по хоккею в составе родного «Ак Барса» и «Магнитки» Эдуард Кудерметов:

«Вообще-то хоккеисты и теннисисты всегда были рядом по физическим кондициям. Силовая подготовка, переходящая в выносливость на коротких особенно отрезках, роднит эти виды спорта. Это неудивительно. Я помню, как прекрасно играл в теннис Анатолий Фирсов в свое время. Могу вспомнить, как великий Всеволод Бобров поспорил с теннисистом перворазрядником и пообещал через месяц его обыграть.

Тренировался месяц, вышел и обыграл профессионального теннисиста! Потом хорошо играли в теннис Алексей Яшин, Павел Буре – он вообще здорово играл, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Александр Овечкин. Мы даже проводили в Санкт-Петербурге турнир „Хоккей и теннис“. Это неудивительно, что Кудерметов полюбил теннис, да и с точки зрения подготовки дочерей ему не пришлось придумывать ничего нового. Здесь нет никакой неожиданности».

Тарпищев высоко оценил организацию и уровень тенниса на Играх БРИКС:

«Все прошло великолепно, Казань давно проводит соревнования на высочайшем уровне. В прошлом году мы играли на Играх БРИКС в ЮАР, там мы китайцев обыграли, жаль, сейчас их нет, они стали хорошо играть. Организация турнира, как всегда, в Татарстане идеальная. Уровень соперников был неплохим. Хорошо сыграли ребята из Индии, они рождены на травяных кортах, поэтому умеют играть в быстром темпе. Просто сроки казанского турнира не очень удобные для мирового календаря. В это время очень много событий в мировом теннисе. Но исходя из игрового уровня соревнований Игр БРИКС, у них очень хорошие перспективы. В турнире приняло участие большее количество стран. Турнир по теннису развивается, в этом году он прошел на хорошем уровне, и я надеюсь, что со временем он станет еще более представительным».

Финалы Тарпищев, в обоих победила сборная России, назвал непростыми: «Если говорить о наших командах, то финалы вышли непростыми, в обоих матчах в первых встречах понадобился решающий сет. Ребята выиграли, а раз они выиграли, значит, играли нормально».