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Шамиль Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса России на новый срок
Он обещал делать теннис еще лучше
Сегодня состоялась отчетно-выборочная конференция, где Шамиль Тарпищев вновь был избран президентом Федерации тенниса России.
На конференции Шамиль Тарпищев благодарил спортсменов и говорил, что у него есть обязательства делать теннис лучше.
«Я хочу ещё поблагодарить всех, кто сегодня с нами, потому что для меня это огромная честь. Большие обязательства появились для того, чтобы делать лучше, чем было. Ещё раз благодарю спортсменов, потому что я с ними многое в жизни прошел», - сказал Тарпищев.
Напомним, Шамиль Тарпищев руководит федерацией с 1999-го года. Ранее в ноябре 2020-го он переизбрался на пост президента.
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