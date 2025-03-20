Шамиль Тарпищев переизбран членом МОК

Фото: tennis-russia.ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выборы состоялись сегодня, 20 марта, в Греции на 144-ой сессии МОК. Согласно результатам, Тарпищев получил 104 голоса «за» и один «против». Кандидаты переизбирались с учетом возрастного ценза на момент окончания срока (80 лет) для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты.

Напомним, Шамиль Тарпищев является членом МОК с 1994 года. С 1999-го года он руководит Федерацией тенниса России (ФТР). 7 декабря минувшего года Тарпищев был переизбран на эту должность.