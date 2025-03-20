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На главную ТИ-Спорт 20 марта 2025 18:13

Шамиль Тарпищев переизбран членом МОК

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Шамиль Тарпищев переизбран членом МОК
Фото: tennis-russia.ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Выборы состоялись сегодня, 20 марта, в Греции на 144-ой сессии МОК. Согласно результатам, Тарпищев получил 104 голоса «за» и один «против». Кандидаты переизбирались с учетом возрастного ценза на момент окончания срока (80 лет) для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты.

Напомним, Шамиль Тарпищев является членом МОК с 1994 года. С 1999-го года он руководит Федерацией тенниса России (ФТР). 7 декабря минувшего года Тарпищев был переизбран на эту должность.

#Шамиль Тарпищев #мок #спорт
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