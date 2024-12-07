Шамиль Тарпищев переизбран, а татарстанский теннис показывает «феноменальные результаты»

Сегодня в Казанской ратуше состоялась отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России. В ходе нее на очередной президентский срок был избран Шамиль Тарпищев, а министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал о развитии тенниса в республике. Подробности – в репортаже «Татар-информа».





Тарпищев пошел на новый срок

76-летний Шамиль Тарпищев возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года. Были сомнения, что аксакал отечественного тенниса пойдет на очередной руководящий срок, но в сентябре этого года он заявил, что планирует переизбираться на следующие четыре года. Что сегодня и с успехом и произошло – делегаты региональных федераций выбрали Тарпищева единогласно.

В целом, Шамиль Анвярович выглядел в Казани бодро – много шутил и благодарил спортсменов.

«Для меня это огромная честь. Я хотел бы поблагодарить спортсменов. Все мы - ваш обслуживающий персонал. Это вы даете результаты, благодаря этим результатам мы живы. И мы пытаемся своими силами сделать то, на что каждый из нас способен. Мы - ваши помощники. Я с вами многое в жизни прошел. Большие обязательства [у президента Федерации] появились для того, чтобы делать лучше, чем было. Спасибо вам огромное», - сказал он.

Шамиль Тарпищев: «Все мы – обслуживающий персонал спортсменов»

Словами благодарности отметился также министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Нести этот крест очень непросто. Тем, кто не знает, смотрит со стороны, кажется, наверное, что это такая легкость! Но те результаты, та стабильность, о которой сегодня много говорилось в рамках конференции, – они присутствуют», - поделился Леонов.

Не жалел теплых слов в адрес Тарпищева и самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников.

«Я не знаю более трудолюбивого и любящего свое дело человека, чем Шамиль Анвярович. Мне, отдавшему теннису так много лет, приятно видеть, что у руля российского тенниса стоит такой человек», - сказал Кафельников.

Владимир Леонов: «Нести крест руководителя федерации очень непросто»

«Татарстан обошел по результатам Краснодарский край и Санкт-Петербург»

Татарстан, по словам вновь избранного президента, на данный момент один из сильнейших регионов России по развитию тенниса. Об этом он рассказал на пресс-конференции, состоявшейся после выборов.

«Татарстан обошел по результатам Краснодарский край и Санкт-Петербург. И после Москвы и Московской области это третий результат по выступлениям. Это феноменальный результат», - заявил Тарпищев.

Также на пресс-конференции обсуждали самое значимое для развития тенниса – открытие новых школ в городах республики. По словам Леонова, месяц назад был открыт филиал школы большого тенниса Надежды Петровой в Елабуге, построенный при поддержке районного руководства. В него уже набрали детей.

Надежда Петрова: «Наконец-то, может быть, допустят к международным соревнованиям не только теннис, но и другие виды спорта»

«Очень активное развитие идет не только в Казани, но и в Набережных Челнах, Альметьевске, Чистополе», - перечислил министр спорта.

Об открытии филиала своей школы в Елабуге высказалась и сама Надежда Петрова – известная теннисистка, бывшая третья ракетка мира.

«Были, конечно, свои сложности [в открытии филиала]. Вообще, очень хочется популяризировать наш вид спорта, улучшать базы», - поделилась она.

«Планирую продвигать и Россию, и наш прекрасный город Казань»

Помимо Кафельникова и Петровой, в пресс-конференции принимала участие действующая спортсменка – уроженка Казани, победительница десяти турниров WTA Вероника Кудерметова.

«Буду откровенна, этот год сложился для меня не очень благополучно. Но в дальнейшем я планирую двигаться только вперед, продвигать и Россию, и наш прекрасный город Казань», - поделилась Вероника.

Надежда Петрова же выразила надежду, что в ближайшие годы у российских спортсменов появится возможность выступать на международных соревнованиях

Шамиля Тарпищева выбрали единогласно

«Наконец-то, может быть, допустят к международным соревнованиям не только теннис, но и другие виды спорта, и дадут возможность принимать участие в командных соревнованиях в теннисе. Я уверена, что когда нас допустят, будет дополнительный стимул и желание взять Кубок Федерации у женщин и Кубок Дэвиса у мужчин», - сказала Петрова.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»