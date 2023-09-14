Шамиль Садыков: «Журналист в новых реалиях не должен оставаться безучастным»

В условиях специальной военной операции для профессиональных журналистов важна их гражданская позиция. Таким мнением с «Татар-информом» поделился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков после ежегодного послания Раиса Татарстана Рустама Минниханова Государственному Совету РТ. В нем руководитель республики подчеркнул, что медиапространство сегодня стало настоящим полем боя.

«Давать информацию без оценки сегодня неправильно, потому что журналист в этой ситуации не должен оставаться безучастным. Важна его гражданская позиция, умение словом поддержать наших героев. Доведение информации в правильной тональности — это самое важное на сегодня. Просто информировать в реалиях информационной войны мало», — убежден собеседник агентства.

Шамиль Садыков привел в пример работу корреспондентов филиалов АО «Татмедиа» в разных районах республики.

«Наши журналисты участвуют в командировках в новые регионы России — ездят в Лисичанск, Луганск, Донецк, встречаются с нашими бойцами, освещают подвиги героев, делают патриотические материалы и максимально правдиво отражают реальность», — заявил он.

В целом сегодня работа журналиста — это прежде всего работа в новых реалиях, где огромное количество людей делится информацией в новых медиа, социальных сетях, Telegram-каналах. Поэтому, по мнению Садыкова, журналист должен быть продвинутым, уметь работать с видеоконтентом, постоянно осваивать новые форматы и техники. Так, львиная доля работы в АО «Татмедиа» посвящена развитию новых медиа, Telegram-каналам, разным направлениям видеоформатов.