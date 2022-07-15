Шамиль Садыков: Жизнь Татарстана невозможно представить без «Татмедиа»

Сегодня жизнь Республики Татарстан без «Татмедиа» представить невозможно, заявил генеральный директор медиакомпании Шамиль Садыков, приветствуя участников Сабантуя для журналистов. Праздник, приуроченный 15-летию «Татмедиа», прошел в Богатых Сабах.

Шамиль Садыков выразил пожелание, чтобы журналистский Сабантуй стал традиционным.

«Идея принадлежит всему руководству „Татмедиа“. Сегодня жизнь республики нельзя представить без „Татмедиа“. Вы помогаете сохранять национальную самобытность. Надеемся, Сабантуй станет традицией», — сказал он.

Генеральный директор АО «Татмедиа» назвал журналистику самой интересной профессией и подчеркнул, что это — образ жизни.

«Журналист работает целые сутки, это не работа с девяти до шести. Журналистика — это образ жизни. Это еще и самая красивая, и самая интересная профессия. У нас 1,6 тыс. человек связали себя с журналистикой. Это самые счастливые люди», — заключил он.