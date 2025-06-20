Шамиль Садыков: Вопрос подготовки журналистов в новых реалиях остается очень актуальным

В эпоху перехода в цифровую реальность вопрос подготовки новых молодых кадров в сфере журналистики становится всё более актуальным. Таким мнением с «Татар-информом» на первой ярмарке вакансий, организованной в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ, поделился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Сейчас мы находимся на этапе перехода в цифровой мир. Стоит вопрос развития новых медиа. Есть востребованность в подготовке кадров, выросших в новых реалиях. Нужно обновлять наши редакции, переходить в актуальные форматы. Современный журналист должен уметь работать с видео, фотографией, соцсетями», – выразил уверенность собеседник агентства.

По мнению Шамиля Садыкова, формат ярмарки вакансий должен стать актуальным и востребованным для медиаотрасли. Здесь студенты могут понять, куда они могут пойти работать и проходить практику, а также узнать об условиях работы в разных СМИ республики.

Сегодня в здании Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» была организована первая ярмарка вакансий для будущих работников медиаотрасли, где руководители и ведущие работники СМИ Татарстана рассказали студентам о своей работе.