Шамиль Садыков: «В медиапространстве – тотальная победа интернета над всем остальным»

Шамиль Садыков: «Все онлайн-проекты, которые есть у АО «Татмедиа», показали очень большой рост»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Более 20% тиража распространяется альтернативными способами»

— Шамиль Мухаметович, АО «Татмедиа» — крупнейший региональный медиахолдинг в России. В числе филиалов — множество печатных изданий, которые республике удалось сохранить. Продолжает ли падать интерес к бумаге? На ваш взгляд, с чем это связано?

— Каждые полгода тиражи у всех изданий — и у частных, и у «Татмедиа» в том числе — в среднем уменьшаются процентов на пять. Это и социальные, и демографические причины. Есть причина и в активном развитии интернета, поэтому этого не избежать. Тиражи в этих рамках будут и дальше падать, к сожалению. Мы с этим ничего сделать не можем, но активно находим параллельные варианты развития медиа.

— Известно, что усугубляется проблема с «Почтой России». Как вы решаете проблемы с доставкой периодики в районах?

— Проблемы, причем системные, действительно есть. Но мы не можем сидеть и без конца жаловаться на «Почту России». Не можем перестать издавать газеты и журналы. Поэтому основная задача — искать новые формы их доставки.

Мы сейчас анализируем, пытаемся экспериментировать. У нас есть филиал, например, в Мензелинском районе, который почти половину своих изданий распространяет через сельские магазины. Примерно в 40 магазинах находятся стойки с газетами, и жителям населенных пунктов удобнее прийти и купить печатную продукцию. Человек все равно раз в несколько дней в магазин заходит.

Сельский магазин — центр жизни деревни, там есть все — и еда, и одежда, и предметы быта, необходимые в жизни, и там же районная редакция размещает стойки с газетами. После падения тиража половину они смогли таким образом восстановить.

В филиале в Менделеевске молодые ребята на велосипедах развозят газеты наподобие Яндекс Еды. У них таким путем существенный объем газет распространяется.

В Камских Полянах нет ни одного экземпляра по почтовой подписке, но есть штатный почтальон, который работает в редакции и получает зарплату. Камские Поляны — это небольшой поселок, и там это удобно: есть маршрут, есть список людей, этот же почтальон сначала еженедельно раздает газету, потом раз в полгода собирает подписку у читателей. Очень живая, интересная газета у них, которая нашла свой вариант распространения абсолютно без почты. Ежегодно альтернативные варианты подписки растут, уже более 20% нашего тиража распространяется альтернативными способами.

«Сегодня 20 вендинг-автоматов в Казани продают журналов больше, чем все остальные вместе взятые 90 киосков печати» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вендинговыми автоматами очень заинтересовались наши московские коллеги»

— Какие еще альтернативные каналы доставки развиваете?

— Онлайн-продажу через маркетплейсы. Еще два года назад мы зарегистрировались на площадках Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет. Это очень перспективный сегмент. Реализация журналов, газет и книг за прошлый год выросла на 60%. Причем продукция распространяется по всей стране — от Владивостока до Калининграда.

— Вы еще экспериментировали с вендинговыми автоматами — киосками, где можно купить газеты и журналы самостоятельно. Что с этим проектом?

— Мы начали его три года назад, и надо сказать, что эксперимент удался. Сегодня 20 вендинг-автоматов в Казани продают журналов больше, чем все остальные вместе взятые 90 киосков печати. Эффективность одного вендинг-автомата в 6 раз выше, чем в киосках по продаже печатной продукции.

— Планируется ли их увеличение по Казани, Татарстану, а может, и за пределы Татарстана пора выходить?

— Недавно проходило мероприятие, связанное с онлайн-развитием розничных проектов. Мы там выступали, показывали свой опыт с вендингами. Московские коллеги очень сильно заинтересовались, пригласили нас в феврале на международный Московский форум медиа. Там мы тоже будем презентовать свои вендинговые автоматы. Этот опыт в России уже все изучают.

Также мы вышли с предложением к властям городов и районов, чтобы мы могли бы размещать эти вендинги в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. Мы готовы выйти в торговые центры, потому что автоматы эффективны — торгового места мало занимают, продавцы не нужны, аренду меньше нужно платить. То есть по всем параметрам вендинговые автоматы эффективны. Мы предложили республиканскому агентству «Татмедиа» тиражировать этот проект по всей республике.

— А альтернативная печатная продукция у вас есть? Для более молодой аудитории.

— Мы нашли такой формат. Это покетбуки. Два года назад запустили проект карманных книг журнала «Казан утлары». В этом году вышла 23-я книжка. Это абсолютно новые авторы, интересное чтиво, близкое к людям, понятное. Тираж этой серии беспрецедентный, покетбуки — это самая тиражная татароязычная серия книг. На данный момент совокупный тираж составляет более 60 тысяч. И самое интересное, что эти книги продаются в первую очередь через маркетплейсы, 70% этих книг распродаются в течение трех месяцев.

«Покетбуки — это самая тиражная татароязычная серия книг. На данный момент совокупный тираж составляет более 60 тысяч» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Аудитория сайтов «Татмедиа» перевалила за 100 миллионов»

— Шамиль Мухаметович, а как развивались интернет-проекты в прошлом году?

— Прошедший год в области медиа — это, наверное, тотальная победа интернета над всем остальным. Все онлайн-проекты, которые есть у АО «Татмедиа», показали очень большой рост. Суммарная аудитория сайтов «Татмедиа» перевалила за 100 миллионов уникальных посетителей, это на 5% больше, чем в предыдущем году.

«Татар-информ» вернул титул самого цитируемого СМИ в Татарстане. Это показатель того, что работа в редакции качественно организована, что наши новости читают и что наше профессиональное сообщество дорожит, доверяет агентству и цитирует.

Второе очень важное для нас направление — «Интертат». Электронное издание официально признано рекордсменом в России. Это одна из самых больших побед в части того, что мы сохраняем, развиваем родной татарский язык. На просторах интернета почти 1,5 млн человек читают новости на татарском языке. Сертификационная комиссия признала «Интертат» самым читаемым татароязычным сайтом России. Да, я думаю, он самый читаемый и в мире тоже.

— А как вы оцените такой проект, как «Миллиард.Татар»?

— Это действительно очень интересный, колоссально важный проект, написано 4 тысячи статей, которые пропагандируют историю, науку, знания. Это очень важная, сложная тема, потому что у нас в Татарстане множество различных институтов — и истории, и археологии, и языка, создается огромное количество разных научных исследований.

Задача журналистов «Миллиарда.Татар» — все эти произведения в первую очередь перевести на человеческий язык, в виде статей довести до людей. Авторы перерабатывают огромный мир знаний в культурологических, исторических, филологических направлениях.

В этом году они подвели итоги конкурса «Миллиард.Татар», и мы увидели, что в татарском мире огромное количество проектов и авторов, которые создают свои блоги, паблики, параллельно проводят свои исследования. «Миллиард.Татар», как газета «Терджиман», в свое время разбудила татар, самосознание, начались поиски своей истории, идентичности, личностей. Много интересных статей выходит. Я рекомендую всем ознакомиться. Свою историю нужно любить и знать, это очень важно для гармоничного развития любого человека.

«По теме спецоперации на YouTube-канале «Татар-информа» есть рубрика «Герои СВО», там более 80 миллионов просмотров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У аудитории большой интерес к видеопроектам»

— У «Татмедиа» есть ведь и широкая сеть социальных сетей, как росла их аудитория?

— Она увеличилась на 30% и достигла 5 миллионов человек.

Самая перспективная соцсеть для медиа сегодня — это Telegram. Он формирует новостную повестку, это основной инструмент работы с аудиторией у всех средств массовой информации. В этом направлении мы лидеры. У нас более 70 каналов. На них подписаны 180 тысяч человек.

— Среди пользователей Сети сегодня также популярен видеоконтент. Каких показателей удалось достичь в этой части?

— Аудитория YouTube-каналов «Татар-информа» в 2023 году увеличилась на 200 тысяч подписчиков, в два раза практически. Это огромная аудитория, которую мы накопили в формате видеоконтента.

По теме спецоперации на YouTube-канале «Татар-информа» есть рубрика «Герои СВО», там более 80 миллионов просмотров. Эта тематика о героях СВО, патриотика. Мы наблюдаем, что у аудитории большой интерес к видеопроектам, она растет, увеличивается.

Это касается и детского видео. У нас есть проект «Салаватики» — это музыкальная группа, которая перепевает популярные детские песни, делает ролики в формате караоке с титрами. Они набрали почти 5 миллионов просмотров. Это очень большой результат, учитывая, что они полностью поют только на татарском языке. Это один из крутых проектов для носителей языка.

— Проект «Салаватики» больше детский. А для подростков или молодежи планируется создать нечто подобное?

— «Салаватики» показал интерес аудитории к проектам, когда музыка является инструментом продвижения языка и литературы. Это редакция «Салават купере» вышла с инициативой. Первый состав, который долгое время танцевал и пел, вырос уже. И подросткам в старших классах не интересно «Салаватиков» слушать, они требуют от нас, чтобы появилась какая-то подростковая группа, в формате татароязычной попсы, то есть качественного хорошего песенного репертуара. Мы сейчас в поиске этого формата. Думаю, что журналы «Сабантуй» и «Ялкын» предложат свои варианты музыкальных проектов. Мы в ожидании.

— Подростки сейчас очень любят K-pop.

— Что-то подобное нужно в этом направлении и на татарском языке. С татарским кодом главное, чтобы было все.

— Что еще есть у АО «Татмедиа» есть для подросткового и молодежного контента, в том числе для носителей языка?

— В 2023-м стартовало множество интересных проектов в области развития молодежного, подросткового контента. При поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане, и при личной поддержке Марата Готовича (Ахметова, — прим. Т-и) запустили школу блогеров «Шәп» и лабораторию для молодых писателей «Яңа исем».

Школа блогеров «Шәп» — это проект по обучению блогеров, которые работают на разных языках, в тои числе на русском, татарском, чувашском, удмуртском, марийском. Ездили со школой по всей республике, по школам, садикам и лагерям.

Проект «Яңа исем» / «Новое имя» на базе журнала «Идель» — это обучение в литературной школе будущих писателей и поэтов. Результат очень хороший получился, более 20 детей прошли обучение у именитых мастеров, писателей, поэтов.

«Тема спецоперации затронула огромное количество судеб, каждого из нас»

— Какие основные темы поднимались в 2023 году?

— Мы видим, что аудитория очень сильно интересуется темой спецоперации, потому что это очень острая тема. Она затронула огромное количество судеб, каждого из нас. Вышло большое количество живых историй, писали и рассказывали про Героев СВО. Это самая читаемая на всех сайтах тема, самая просматриваемая на YouTube-каналах.

Наши сотрудники совершили более 10 разных командировок на территорию СВО, привезли огромное количество материалов, фото- и видеорепортажей. Для аудитории это актуально, потому что вокруг нас люди, которые участвуют в спецоперации, у них много родственников. Эта тема волнительная, важная и, самое главное, очень правильная.

— А «Татмедиа» участвует в отправках гуманитарной помощи? Насколько важна работа корреспондентов для тех, кто находится за «ленточкой»?

— Обязательно. Мы каждую неделю отправляем нашу печатную продукцию на фронт. У нас через почтовый сервис все оформлено, газеты и журналы «Татмедиа» еженедельно отправляем.

Второе, наши корреспонденты во всех СМИ, каждое районное издание освещает эту тему. У бойцов в зоне СВО есть телефоны, безусловно, в свободное время военнослужащие интересуются, чем живет их родной район, какие новости, как освещают тему СВО в районных и городских медиа. Поэтому мы видим интерес не только у самих жителей республики, но и у тех людей, которые находятся в зоне СВО.

«Кроме падения тиражей и уменьшения аудитории печатных изданий нас очень волнует кадровый вопрос» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Задача современного журналиста — постоянно быть в тренде, узнавать и применять новшества»

— Часто попадаются объявления, что изданиям требуются журналисты. Существует ли проблема с кадрами у вас?

— Да, это очень серьезная проблема. Кроме падения тиражей и уменьшения аудитории печатных изданий нас очень волнует кадровый вопрос. В первую очередь мало пишущих журналистов с филологическим образованием, которые грамотно умеют работать с информацией и текстом.

Это вообще основная ключевая проблема ближайшего будущего — деформация профессии журналиста. Современные дети читают мало, у них зачастую не формируется определенный слог, литературная речь. В большинстве своем они визуалы с клиповым мышлением. Многие, кто приходит в журналистику, хотят заниматься видеонаправлением, SMM.

Особенно проблема с татарским языком. В десятки раз сложнее найти специалистов, которые могут на татарском языке правильно говорить, читать, писать, редактировать. И вопрос не только в новостях, если взять сложные жанры, такие как очерки, репортажи, — тут вообще людей днем с огнем не сыщешь.

— Как решается эта проблема?

— Мы выбрали несколько направлений, которые необходимы в нашем понимании для работы с начинающими журналистами и для повышения квалификации тех, кто уже работает. Для своей медиашколы мы разработали методологическую систему с учетом работы в социальных сетях, алгоритмами поисковых сервисов. Журналисты учатся писать тексты с определенными формулами построения предложений. Еженедельно проводятся мастер-классы, как онлайн, так и офлайн, организуются выездные обучающие семинары в филиалах.

Также в этом году мы запускаем масштабный офлайн-вариант, когда все веб-редактора пройдут живое обучение в Казани. У нас тут оборудован учебный класс.

Второе направление — это работа со студентами. Редакторы АО «Татмедиа» преподают в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ, подбирают русскоязычных студентов, приглашают их в редакции.

«Мы понимаем, что будущее в руках блогеров» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хотим возродить литературную школу»

— Как идет поиск авторов, пишущих на татарском языке?

— Наши татароязычные редакторы — Алсу Исмагилова, Рамис Латыпов, Ильназ Фазуллин — и я сам третий год преподаем на татарском отделении филфака КФУ. Мы поняли, что журналиста без владения хорошим татарским языком научить правильно разговаривать и красиво писать практически невозможно, легче татароязычного филолога научить журналистике. Первый и второй поток у нас уже работает, также есть ребята, которые практикуют на ТНВ и ВГТРК.

Мы осознаем, что уменьшается не только количество читателей печатных изданий, но и, к сожалению, становится все меньше и меньше авторов. Но это не повод расстраиваться. Если искать и обучать, то можно найти хорошие варианты. Есть очень талантливые ребята, которые прекрасно работают со словом и текстом.

— Интересен также опыт предыдущих лет, когда была развита школа наставничества и маститые корифеи в словесном искусстве взращивали себе на смену новых писателей, эссеистов, поэтов...

— Если вспомнить советский период, наши литературные журналы — «Казан утлары» и «Идель» — всегда занимались воспитанием и обучением подрастающего поколения, растили будущих литературных деятелей, которые в свою очередь направляли свои произведения, стихотворения, рассказы в газеты и журналы.

Писатели и поэты рецензировали их произведения, учили их писать. Это школа обучения естественно шла в литературных изданиях. Мы хотим ее возродить. Если проект следующего сезона получит поддержку, то мы обязательно через СМИ дадим информацию. На сегодняшний день к нам обратилось около 10 молодых ребят, которые хотели бы заниматься с именитыми литературными мастерами, получать свой опыт.

— Большой отклик, получается, у молодежи?

— Учитывая, что это узкий, профессиональный сегмент, интерес хороший.

— Какие задачи ставятся перед школой блогерства?

— Не секрет, что современные дети не смотрят телевизор, не читают газет, некоторые даже радио не слушают. Они поколение пользователей интернета. Это визуалы, которые смотрят огромное количество видео. И мы понимаем, что будущее в руках блогеров.

Мы недавно провели фестиваль блогеров, на котором выступил Тимур Сулейманов. Он привел цифры, что для детей блогеры и живые авторы, которые работают в интернете, это источник информации номер один. Мы должны понимать, что через 5-6 лет картина медиапространства и медиапотребления кардинальным образом изменится.

Необходимо, чтобы блогерская сфера работала с правильным информационно-воспитательным настроем, вещала на разных языках — на татарском, чувашском, на марийском, удмуртском, а молодые люди могли получать адекватный современный контент.

«В 2024 году будет огромный спрос на видеоконтент, люди все меньше хотят читать, все больше хотят смотреть видео, слушать спикеров» Фото: © Владимир Василье / «Татар-информ»

«У журналистов непростое профессиональное время, когда нужно воевать за внимание читателя»

— В связи с этим вопрос: насколько быстро сейчас нужно осваивать новые форматы?

— Все кардинальным образом изменилось. Было время, когда я сам, будучи студентом журфака в 90-е годы, сдавал зачет по машинописи, фотоделу, когда мы проявляли пленки и печатали фотографии в специальных комнатах. Потом пришло время тотального телевидения. После 2010-х годов наступило время интернета. Сейчас период уже не только интернета, люди даже сайтами не пользуются, — сейчас время социальных сетей, когда все в основном сидят в телефоне и через телефон воспринимают жизнь. Увлечь и привлечь внимание аудитории сегодня очень сложно.

Люди живут в век информационного шума, у них огромное количество выбора контента, и они за короткий период времени стараются получить большое количество информации. Среднее время просмотра видео — десятки секунд, среднее время на интернет-страницу — несколько секунд. Поэтому сейчас у журналистов непростое профессиональное время, когда нужно действительно воевать за внимание читателя.

Сегодня журналисту нужно быть одновременно и специалистом в филологии, знать алгоритмы работы соцсетей, алгоритмы работы поисковых сервисов, уметь собирать информацию, анализировать, укомплектовывать, создавать видео карточки, делать красивые снимки и уметь это все распространять в интернете.

По последним данным, 95% людей в России пользуются интернетом, у 80% россиян есть аккаунты в социальных сетях. Поэтому журналисту не раз в жизни, а каждые полгода нужно новые знания получать. Задача современного журналиста — постоянно быть в тренде, узнавать и применять новшества. Сейчас период очень больших трансформаций и изменений.

— Какой контент будет выстреливать в ближайшем будущем?

— По моему мнению, в 2024 году будет огромный спрос на видеоконтент, люди все меньше хотят читать, все больше хотят смотреть видео, слушать спикеров, которые что-то разъясняют, — это формат YouTube, видео «ВКонтакте», видео в Telegram.

WhatsApp очень активно развивается, как средство массовой информации. Многие люди пересылают информацию через группы или какие-то паблики. Вот в этом направлении все будет и дальше развиваться: прогресс не остановить, бороться с ним бесполезно, надо просто его оседлать.

— В будущем для СМИ нейросети — это угроза или помощь?

— Я считаю, что они нам не угрожают, это наши помощники. Идет усложнение контента, люди уже не хотят просто читать, им нужен визуал, видеографика. И в этом плане искусственный интеллект будет серьезной помощью для редакции, когда они смогут создавать сложный контент, визуализировать сложную информацию с помощью искусственного интеллекта.

Особенно интересно будет в плане визуализации будущих проектов, когда нет фото и видео, а картинка уже может быть создана.

Единственное, журналистам нужно научиться работать с этими сервисами, уметь формировать теги, определенные форматы запросов по контенту, осваивать программы. Повышение личной цифровой грамотности — это самый главный вызов для современных журналистов.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»