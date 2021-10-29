Шамиль Садыков: В каждом райцентре Татарстана должны быть сильные информационные центры

Сильные информационные центры на базе СМИ должны быть в каждом районе Татарстана. Об этом генеральный директор ПО «Татмедиа» Шамиль Садыков сказал корреспонденту ИА «Татар-информ» после церемонии открытия нового помещения филиала медиахолдинга в Кукморе.

«Татарстан — активно развивающийся регион. Президентом республики Рустамом Миннихановым поставлена задача обустроить полноценную жизнь в каждом районе. У нас во всех районных центрах есть ледовые дворцы, спортивные центры, парки, проведены дороги, газ. И также в каждом районном центре должен быть хороший, сильный филиал „Татмедиа“. Это нужно населению, оно должно получать полноценную информацию. Поэтому должны развиваться и телевидение, и радио, и печатные СМИ, и социальные сети. И в этом отношении Кукмор — один из самых активно развивающихся районов, здесь сильный информационный центр. У местной газеты самый большой среди сельских изданий тираж — около пяти тысяч», — сообщил ИА «Татар-информ» Садыков.

В Кукморе открылся новый информационный центр — на одной площадке будут работать редакция газеты «Хезмет даны» (Трудовая слава), ее интернет-издание, телекомпания «Кукмор-24» и радио «Кукмара авазы». Редакции разместились в капитально отремонтированном здании.