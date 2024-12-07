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Шамиль Садыков: Татарская нация — это нация матерей
Сегодня в Казани прошел «Первый форум татарских мам», организованный редакцией журнала «Сююмбике». Гостей приветствовал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
«Татарская нация — это нация матерей. Мы не нация отцов, не нация детей, а именно полностью нация матерей. В этом наша радость и наша сила. Сейчас в редакциях работает больше женщин. В целом сферы культуры, науки, журналистики перешли в руки женщин, матерей», — заметил медиаменеджер в своем выступлении.
На «Марафон мам» собрались матери, которые в течение 21 дня выполняли задания и прошли в финал. Перед мамами выступили специалисты в различных областях и ответили на их вопросы.
В первой части форума приняли участие такие спикеры, как Рамиль хазрат Юныс, врач-педиатр Ильдус Лутфуллин, творческая семья Ильназа и Гузель Багавиевых. Во второй части выступила первый татарский коуч Илюза Аминова.
«Пусть таких мероприятий будет больше. Во-первых, важно, чтобы мамы могли вместе собираться, общаться, писать свои мнения на татарском языке. Поучительная речь Рамиля хазрата и полезные советы детского врача непременно будут полезны для наших гостей», — отметила руководитель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.
По ее словам, на будущих форумах могут стать актуальными такие темы, как имидж татарских женщин, культура поведения, правильное питание.
В конце встречи каждая финалистка получила в подарок полугодовую подписку на журнал «Сююмбике» и памятные призы.
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