Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в Казани прошел «Первый форум татарских мам», организованный редакцией журнала «Сююмбике». Гостей приветствовал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Татарская нация — это нация матерей. Мы не нация отцов, не нация детей, а именно полностью нация матерей. В этом наша радость и наша сила. Сейчас в редакциях работает больше женщин. В целом сферы культуры, науки, журналистики перешли в руки женщин, матерей», — заметил медиаменеджер в своем выступлении.

На «Марафон мам» собрались матери, которые в течение 21 дня выполняли задания и прошли в финал. Перед мамами выступили специалисты в различных областях и ответили на их вопросы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В первой части форума приняли участие такие спикеры, как Рамиль хазрат Юныс, врач-педиатр Ильдус Лутфуллин, творческая семья Ильназа и Гузель Багавиевых. Во второй части выступила первый татарский коуч Илюза Аминова.

«Пусть таких мероприятий будет больше. Во-первых, важно, чтобы мамы могли вместе собираться, общаться, писать свои мнения на татарском языке. Поучительная речь Рамиля хазрата и полезные советы детского врача непременно будут полезны для наших гостей», — отметила руководитель общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Кадрия Идрисова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По ее словам, на будущих форумах могут стать актуальными такие темы, как имидж татарских женщин, культура поведения, правильное питание.

В конце встречи каждая финалистка получила в подарок полугодовую подписку на журнал «Сююмбике» и памятные призы.

Камиля Билалова.