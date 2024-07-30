Шамиль Садыков — татароязычным блогерам: У нас общая миссия

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

В лаборатории «Кәеф» медиахолдинга «Татмедиа» прошел II Всемирный форум национальных блогеров. Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на встрече с участниками форума подчеркнул, что национальные средства массовой информации и блогеры, работающие на национальных языках, имеют общую миссию.

«По нашим подсчетам, аудитория татароязычных медиаресурсов превышает 1 миллион. Думаю, в соцсетях около 2 миллионов пользователей информации на татарском языке. Мы всегда готовы к сотрудничеству с блогерами, потому что у нас общая миссия — расширить татароязычную аудиторию. Если читающих на татарском языке будет много, это и вам на руку», — сказал Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

Он также отметил, что сегодня журналист и блогер не сильно отличаются по роду деятельности и силе влияния.

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

«Журналисты становятся блогерами, блогеры выполняют журналистскую работу. Мы поставили перед журналистами в „Татмедиа“ задачу использовать блогерские приемы, стать блогерами. Крупные российские СМИ при приеме журналиста на работу одним из важнейших показателей считают его активность в соцсетях. Если журналист, считающий себя профессионалом, не умеет работать в соцсетях, показать себя, выражать свои взгляды и позицию, то высококлассным журналистом его не назовешь», — констатировал Шамиль Садыков.

В то же время блогерам тоже следует знать приемы журналистики, добавил он. «Главный вопрос — ответственность. За свои слова, дела отвечать перед аудиторией, нацией, законом. Самое главное — не навредить аудитории», — подчеркнул спикер, добавив, что в «Татмедиа» работает медиашкола «Шәп блогер», который обучает блогеров и пропагандирует блогерскую деятельность.

Гелюза Ибрагимова