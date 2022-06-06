Шамиль Садыков: «Татар-информ» – локомотив, ведущий за собой информационные ресурсы

Сегодня информационное агентство «Татар-информ» отмечает 32-летие. Коллектив агентства поздравил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«На протяжении 32 лет на Земле работает замечательное агентство, лучший коллектив. Это памятный день для Татарстана и медиапространства. „Татар-информ“ — это локомотив, ведущий за собой все информационные ресурсы, определяющий новостной распорядок дня в республике», — отметил Шамиль Садыков. Он подчеркнул, что в агентстве работают талантливые журналисты. «32 года — это серьезная дата, показывающая зрелость», — сказал он.

6 июня 1990 года Минтимер Шаймиев подписал Указ о создании информационного агентства «Татар-информ». Это было первое самостоятельное региональное агентство в Советском Союзе и Российской Федерации.