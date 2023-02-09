Шамиль Садыков: Школа блогеров «Татмедиа» будет работать на пяти языках

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В рамках нового проекта в АО «Татмедиа» заработает школа блогеров. Об этом сообщил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на открытии медиалаборатории «Кэеф» на базе журнала «Ялкын».

Школа будет работать на пяти языках: татарском, русском, чувашском, марийском и удмуртском. К проекту будут привлекаться школьники из районов республики.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По словам Шамиля Садыкова, создание школы блогерства — это требование времени. Будущее за блогерами, за десять лет аудитория полностью перейдет в их руки, считает генеральный директор медиахолдинга.

«Еще только три-четыре года назад этим занимались всего пару человек, а теперь в Татарстане больше ста блогеров, имеющих приличное количество подписчиков. Большинство из них хорошо знает татарский язык. Несколько лет назад [руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа”] Айдар Салимгараев позвал нас и конкретно поставил вопрос: „Дети не читают газет и журналов, телевизор не смотрят, радио не слушают. Что вы собираетесь делать?”. Тогда мы решили взяться за соцсети, потому что будущее в соцсетях. А через четыре-пять лет управление полностью перейдет в руки наших детей „ блогеров. Нас, кто занимается традиционными СМИ, они просто выгонят на улицу», — уверен Шамиль Садыков.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Молодые татары активно осваивают блогерство, в этом можно было убедиться на Всероссийском фестивале блогеров и студентов в Санкт-Петербурге, заметил Садыков.

«Недавно мы с командой побывали в Петербурге. Продюсерский центр Insight people собрал там 600 блогеров. Мы даже не знали: в Челнах и Казани более ста человек уже работают в их команде. Большинство из них владеют татарским. Многие мероприятия в рамках форума вели ребята и девчата из Казани. Везде в Петербурге наши ребята и девчата спокойно говорят на татарском. Татары всегда активны. Поэтому давайте вместе взращивать представителей нового поколения», — призвал Шамиль Садыков.