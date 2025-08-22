Шамиль Садыков: «Шахри Казан» – самая молодая газета в «Татмедиа»

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на торжественном мероприятии по случаю 35-летнего юбилея газеты «Шәһри Казан» отметил, что команда, издающая газету, не боится экспериментов.

«Шәһри Казан» – самая молодая газета в «Татмедиа», остальным нашим газетам уже по 80, по 100 лет. Но такой молодой возраст – это и есть ее преимущество, потому что и Радик (главный редактор газеты Радик Сабиров – прим.Т-и.), и коллектив не боятся нового», – сказал он.

Шамиль Садыков также напомнил, что один из проектов коллектива – газета «Шәһри Казан. Язмыш» с первых же дней полюбился читателю и выходит большим тиражом.

«В свое время руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев поставил перед нами задачу выпускать газету формата А4. Радик и его команда первыми в истории «Татмедиа» стали выпускать газету в формате сторителлинга под названием «Язмыш» («Судьба»). В первом же полугодии газета набрала 6 тысяч тиража. Это – самая последняя газета, которая открылась в «Татмедиа» – то есть, она самая молодая, и, несмотря на это, привлекла такую большую аудиторию», – рассказал Шамиль Садыков.

Камиля Билалова