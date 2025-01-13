Шамиль Садыков: С этого года большинство городских газет переведем на таблоидный формат

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С 2025 года большая часть городских газет АО «Татмедиа» будет переведена в таблоидный формат — наиболее востребованный в настоящее время. Об этом «Татар-информу» сообщил генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

«Сейчас мы прекрасно понимаем, что вся журналистика визуальная. За визуальной журналистикой будущее. И визуальная составляющая, журналов особенно, и газет очень сильно востребована», — объяснил он.

По словам Садыкова, печатная пресса «Татмедиа» меняется под предпочтения аудитории. Внедряются более современные форматы верстки, меняется содержание, форма и оформление изданий.

«И мы, например, приняли решение с этого года большинство городских газет переводить на таблоидный формат. Это сейчас самый востребованный формат. Большинство изданий в России, не только в мире, переходят на него. <...> Это такая эволюция в области газетного направления», — сказал Шамиль Садыков.

Он пояснил, что формат таблоида подразумевает увеличение процента визуала в соотношении с текстовой составляющей. Это позволяет человеку не просто читать газету, но и смотреть, изучать материал.

«Эволюционировать» будут и республиканские, и городские газеты. К примеру, по образцу самой тиражной газеты «Татмедиа» — «Шәһри Казан. Язмыш», показывающей стабильный рост от полугодия к полугодию, — начнет меняться «Шәһри Чаллы». Новый формат газеты получит название «Пятачок» — он тоже будет таблоидным.

«У нас большие ожидания от этой газеты, потому что в Челнах огромное количество татароязычных читателей. И новый формат сторителлинга, историй о людях будет востребован. Потому что люди читают газеты все-таки не ради новостей, люди читают их ради историй. Газета должна быть ближе к человеку», — заключил Садыков.

Общий тираж газеты «Шәһри Казан» на I полугодие 2025 года составил 7965 экземпляров — на 11,1% больше, чем по итогам прошлого года. Показатели «Шәһри Чаллы» удалось увеличить на 10%.