Шамиль Садыков: «Радио — это наше настроение и позитивная энергетика»

Радиоведущие создают настроение для жителей Татарстана, заряжают их энергией по утрам. Такие слова привел генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков в поздравлении ко Дню радио.

«Спасибо вам за теплые утренние подъемы и бодрые будни! Радио — это наше настроение, наше самочувствие и позитивная энергетика. Мы знаем многих из вас только по голосу, а кто-то из работников и вовсе остается за кадром, то есть за эфиром, но вклад каждого в общее дело одинаково важен! Создавайте новое, проявляйте свое творчество! Пусть довольные слушатели всегда будут с вами на одной волне. Выпускайте в эфир самое лучшее, работайте с улыбкой и без помех!» – написал он.

Сегодня в России отмечают профессиональный праздник работники всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики. В этот день в 1895 году российский физик Александр Попов на заседании Русского физико-химического общества продемонстрировал «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве».