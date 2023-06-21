Шамиль Садыков предложил создать отдел молодежи в Союзе писателей Татарстана

Шамиль Садыков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На встрече в Союзе писателей Татарстана генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков выступил с предложением создать отдел при творческом объединении, работающий с молодыми авторами.

«Мы сейчас стоим перед важнейшей проблемой — это будущее татарской литературы. Нам нужно поднимать вопрос о молодых писателях. С ними в какой-то степени уже работаем. Мы решили, что нашу деятельность в „Татмедиа” надо продолжить уже совместно с Союзом писателей. Я предлагаю создать отдел молодежи и сформировать новую команду», — заметил руководитель медиахолдинга.

По мнению Шамиля Садыкова, возглавить новую структуру могла бы поэт и журналист Гелюся Закирова, имеющая опыт руководства журналом «Идель», а ныне сотрудник Татарского книжного издательства.

Гелюся Закирова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Руководством перед ней поставлена задача создать новую татарскую литературу. „Татмедиа” совместно с книжным издательством приступают к работе по поиску новых авторов. Журнал „Идель” также участвует в этом. Нам необходимо организовать молодежное направление в Союзе писателей», — заявил Шамиль Садыков.

Гелюся Закирова в свою очередь напомнила, что журнал «Идель» активно работает с представителями молодежи. Стартовавшая в прошлом году творческая лаборатория «Яңа исем» («Новое имя»), по ее словам, способствует этому.

«Это школа наставничества, от которой я ожидаю хороших результатов. Уверена, что мы получим интересные работы, жду поддержки от каждого писателя. Также планируется выезжать в школы, сотрудничать с творческими объединениями — масштабы работы большие», — пояснила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В заседании приняли участие заместитель председателя Союза писателей Татарстана Ильсияр Ихсанова, народный поэт Газинур Мурат, преподаватель Казанского федерального университета, кандидат филологических наук, поэт Халиса Ширман, главный редактор татарской редакции информационного агентства «Татар-информ» и электронной газеты «Интертат», писатель Рамис Латыпов и другие.

В творческой лаборатории «Яңа исем» («Новое имя») занимаются около шестидесяти начинающих писателей в возрасте от 14 до 35 лет. Их наставники — известные писатели Лябиб Лерон, Рустам Галиуллин, Лилия Гибадуллина и Ландыш Абударова.