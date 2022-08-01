Шамиль Садыков предложил разработать систему грантовой поддержки редакций татарских медиа

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков на VIII съезде Всемирного конгресса татар предложил разработать систему грантовой поддержки редакций региональных татарских медиа. Об этом сообщает «Миллиард татар».

«Сейчас в регионах за пределами Татарстана выходит 15 татарских газет. Для перезапуска в мультимедийный формат, создания современных редакций они нуждаются в оборудовании. Было обращение региональных редакций с просьбой грантовой поддержки. Прошу рассмотреть это предложение», – заявил Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На VIII съезде Всемирного конгресса татар было отмечено, что национальные СМИ являются локомотивом для татарского народа. По мнению главы ОА «Татмедиа» Шамиля Садыкова, сейчас будущее зависит от того, насколько татароязычный контент сможет попасть в телефон, в интернет, в соцсети.

«Сегодня система национальных медиа включает спутниковый телеканал ТНВ, 50 региональных газет и изданий. Но наше будущее в интернете и социальных сетях. Наша задача – зайти в телефон. Отдельная задача для СМИ – стать мультимедийными изданиями. Только написанием новостей сейчас не обойтись. Нужно и видео снимать», – резюмировал Садыков.

Гендиректор «Татмедиа» также добавил, что серьезной проблемой для отрасли является дефицит кадров, знающих татарский язык.

VIII съезд Всемирного конгресса татар проходит в Казани с 30 июля по 2 августа. В нем принимают участие 1,5 тыс. делегатов и почетных гостей из 35 стран.

