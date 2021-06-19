Татарстанские курсы по освещению темы ислама в СМИ смогут пройти журналисты со всей РФ

Генеральный директр АО «Татмедиа» Шамиль Садыков предложил курсы «Ислам и средства массовой информации» организовать для журналистов российских СМИ. В эти дни в Болгарской исламской академии интенсив проходят сотрудники татарстанских газет и журналов. Обучение организовано «Татмедиа» совместно с учебным заведением.

«В прошлом году мы с Болгарской исламской академией заключили договор о сотрудничестве. Вчера начались курсы повышения квалификации для журналистов. Это очень важная работа, потому что они мало знают об исламе. Журналисты немного отдыхают от казанской суеты и в Болгаре знакомятся с исламской культурой. Если им понравится, им будет интересно, можно было бы эти курсы организовать и для российских журналистов», — высказал свое предложение Шамиль Садыков.

И.о. ректора Болгарской исламской академии Айнур Тимерханов выразил готовность вуза к сотрудничеству. «Такие мероприятия, нынешний опыт для нас очень важны. Дальше надо думать о формате, аудитории, содержании. Болгарская исламская академия готова к сотрудничеству», — сказал он.

Шамиль Садыков вручил Айнуру Тимерханову благодарственное письмо АО «Татмедиа».

Курсы повышения квалификации для журналистов «Ислам и средства массовой информации» начались 18 июня. В рамках трехдневного обучения журналистов ожидают различные лекции, экскурсии, круглые столы. По завершении интенсива участникам будут вручены сертификаты.