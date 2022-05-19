Шамиль Садыков поздравил журналистов с Днем печати Татарстана

Гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков поздравил журналистов Татарстана с профессиональным праздником - с Днем печати РТ.

«Ежедневно находиться в центре событий, создавать информационный контент, преподносить широкой аудитории достоверные материалы могут лишь профессионалы своего дела. Журналистика - это призвание. Желаю вам уникальных инфоповодов, читаемых и цитируемых материалов, преданных читателей», - говорится в обращении главы «Татмедиа».

Шамиль Садыков также пожелал журналистам республики проявлять свои творческие порывы и создавать что-то новое в медиа.