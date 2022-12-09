Шамиль Садыков поделился успешыми кейсами «Татмедиа» на форуме на Сахалине

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков принял участие в форуме «ProДФО-Cахалин». Он поделился с участниками успешными кейсами холдинга, раскрыв секреты создания, продвижения и перезагрузки каналов и медиа.

В своей лекции он привел ряд успешно реализованных идей, приковавших внимание журналистов со всей России:

— кросс-промо собственных продуктов на всех ресурсах медиахолдинга способствует эффективному развитию сети сообществ и каналов в новых медиа;

— вовлечь молодежную аудиторию в потребление медиапродуктов можно производя сегментированный контент для каждого возраста;

— телепроизводство при помощи смартфона абсолютно реально;

— онлайны с экспертами и новостные стримы в соцсетях качественно развивают новые медиа, особенно если говорить о районных СМИ;

— эффективность видеопроизводства для соцсетей кратно возрастает при привлечении инфлюенсеров, видеоконтент должен производиться в разных форматах;

— «переупаковка» ТВ-продуктов по примеру татарстанских каналов ЮВТ-24, Челны ТВ и НТР-24 приводит к росту внимания ТВ-аудитории и привлечению новых зрителей;

— озвучка литературных произведений известными артистами помогает раскручивать литературные радио-проекты;

— уменьшение размера книги повышает удобство её использования в повседневной жизни, подобный пример реализован серией «карманных книг» от журнала «Казан Утлары»;

— популяризировать культуру и языки народов России можно при помощи мемов и креативных онлайн/офлайн-медиапродуктов. В качестве примеров он привел объединение «Хатлар Йорты», занимающееся открытками на татарском языке, и проект Kara.

«ProДФО» — это серия уникальных онлайн-форумов, которые объединяют представителей власти, экспертов и СМИ и жителей регионов ДФО.

Каждый форум посвящен актуальным для каждого региона темам: экономике, бизнесу, образованию, комфортной городской среде, поддержке молодежи, туризму, экологии. В рамках события участники открыто и неформально обсуждают существующую проблему и предлагают наиболее эффективные пути ее решения. Результат каждого события — готовые концепции проектов по улучшению качества жизни жителей регионов.