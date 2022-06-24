Шамиль Садыков подарил Главе Якутии открытку с фотографией Президента Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Печатную продукцию АО «Татмедиа» презентовал на деловом форуме в Якутии генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков. Кроме полюбившихся татарстанцам газет и журналов, он представил почтовые открытки «Хатлар йорты». Одну из них, руководитель АО «Татмедиа» подарил Главе Якутии Айсену Николаеву.

«Самая востребованная открытка, которую раскупают в Татарстане большими тиражами, называется "Вера". Возьмите в подарок», - сказал Садыков во время презентации. Глава Якутии взял открытку с благодарностью.

Подаренная открытка была выпущена в рамках серии, посвященной хоккейному клубу «Ак Барс». На ней изображён Президент Татарстана Рустам Минниханов в хоккейной форме. Руководитель республики запечатлен во время напряжённого хоккейного матча в перерывах между выходами на лёд.

Во время презентации продукции ОА «Татмедиа» Президент Татарстана находился рядом с Главой Якутии.

«Не нужно разводить культ личности», - пошутил он после доклада Шамиля Садыкова.

В Якутске сегодня открылся деловой форум «Татарстан – Якутия», где обсуждаются пути развития двусторонних торгово-экономических связей. На форуме представлены крупнейшие компании Татарстана, в том числе КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, судостроительная корпорация «Ак Барс».