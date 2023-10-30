Шамиль Садыков поблагодарил Радифа Замалетдинова за подготовку кадров для медиаотрасли РТ

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Генеральный директор ОА «Татмедиа» Шамиль Садыков вручил благодарность директору Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радифу Замалетдинову за многолетний плодотворный труд в области подготовки кадров для медиаотрасли Татарстана.

С 2021 года ежегодно на образовательную программу «Прикладная филология: татарский язык и литература, журналистика» набираются студенты на бюджетной основе. Все они проходят практику в редакциях газет, журналов, в телекомпаниях и на радиостанциях.

Образовательная программа реализуется институтом совместно с АО «Татмедиа».