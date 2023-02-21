Шамиль Садыков передал книги татарских авторов в Фонд литературы народов РФ в Петербурге

На базе Центральной районной библиотеки имени Ломоносова в Санкт-Петербурге откроют Фонд литературы народов России. Книги татарских авторов передал фонду генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Во время телемоста «Родное слово в музыке веков» стало известно, что в фонд библиотеки переданы детские книги по изучению татарского языка «Күңелле әлифба», раскраски, сборники сказок, художественные произведения современных татарских авторов из серии «Казан утлары».

По словам Шамиля Садыкова, знакомство с директором библиотеки Ильсией Садриевой произошло в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург. «Там же она поделилась идеей о создании Фонда литературы народов России и обратилась к нам с просьбой о передаче татарских книг. Мы, естественно, поддержали идею и стали первыми, кто передал литературу в фонд», — сказал Садыков.