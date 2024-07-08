Шамиль Садыков: Огромное количество людей продолжают читать печатные газеты

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АО «ТАТМЕДИА» подвело итоги подписной кампании 2 полугодия 2024 года. По ее итогам удалось нарастить подписные тиражи к уровню 2 полугодия 2023 года.

Например, на 4,1% вырос подписной тираж газеты «Лениногорские вести», на 3,8% - тираж газеты «Яшел Үзән», на 2% - тираж газеты «Туган як» («Таван ен», Дрожжановский район), на 1,2 % – тираж газеты «Ютазы таңы» («Ютазинская новь»).

Среди республиканских газет вырос тираж газеты «Туганайлар» на 8,8%. Газета «Казанские ведомости» сохранила подписные тиражи на уровне 2 полугодия 2023 года. Продолжает нарастать альтернативная подписка, к уровню прошлого года она выросла на 4,2 %. Это 21,9 % от общего объема подписки.

С учетом подписного тиража через УФПС «Татарстан почтасы», альтернативной подписки и розницы общий печатный тираж газет и журналов АО «ТАТМЕДИА» по итогам подписной кампании на 2 полугодие 2024 года составляет 212 тыс. 585 экземпляров, что на 10,1% меньше прошлогодних показателей.

Это в большей степени связано с падением почтового тиража, так как основной проблемой большинства районных редакций остается нехватка почтальонов в населенных пунктах. Также остаются актуальными проблемы, связанные с доставкой газет.

Для сохранения печатных тиражей ведется большая совместная работа редакций и почты. Издания АО «ТАТМЕДИА» участвуют в «Декадах подписки», проводимых УФПС «Татарстан почтасы», во время которых предоставляется скидка 7-13% от подписной цены.

На сайте АО «ТАТМЕДИА» реализована технология онлайн-подписки по адресу http://tatmedia.ru/podpiska. Активно проводятся различные конкурсы для почтальонов и подписчиков.

Генеральный директор АО «ТАТМЕДИА» Шамиль Садыков отметил, что каждая подписная кампания сейчас – это настоящая борьба.

«Борьба наших сотрудников редакций, главных редакторов за умы людей, за грамотность, за то, чтобы люди были мыслящие, читающие, умели анализировать и планировать свою жизнь. Да, мы живем в период тотальной победы социальных сетей, даже большинство людей пенсионного возраста пользуются интернетом, у каждого человека в руках смартфон. Но огромное количество людей продолжают читать газеты и журналы. Подумайте только: более 200 тысяч составляет тираж печатных изданий Татмедиа. Это огромные цифры для одного региона. Татарстан самый читающий регион России, у нас выходит огромное количество печатных изданий – в каждом районе, в каждом городе, на разные темы. Мы читающая, думающая нация, и это нас радует», – подчеркнул Садыков.

Он также отметил, что благодаря работе сотрудников печатных изданий Татарстана удалось сохранить падение на уровне менее 10%

«Понятно, что по каким-то процентам подписной кампании динамика очень плохая, но мы, учитывая ситуацию с почтой, ожидали огромного падения тиража. Благодаря успешной работе, труду, героизму сотрудников наших печатных изданий удалось сохранить падение на уровне менее 10%, это большая удача, я считаю. Есть газеты, которые сохранили свои тиражи, например, газета «Казанские ведомости» имеет тираж более 20 тысяч, это феноменальный результат. Нам дорог каждый читатель. Люди имеют право на доступность печатных изданий, старшее поколение выросло с газетой и книгой в руках, для них чтение является жизненно необходимой потребностью, они хотят читать. Наша задача, чтобы они были доступны. Кто-то по старинке подписывается, кто-то в киоске покупает, сейчас наши печатные издания продаются и в вендинговых аппаратах, и на маркетплейсах. Нам надо создавать условия, чтобы выходили интересные издания, чтобы люди имели счастье держать в руках газету», – подытожил Шамиль Садыков.