-
Фоторепортаж
«Фестиваль труда и доблести» прошел в Казани на бульваре «Ярдэм»
-
Фоторепортаж
В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум
- дни рождения сегодня
-
«Было сложно понять, что это ребенок»: в РТ стартовал суд о нападении собакТе, кого обвиняют в нападении собак на девочку в Васильево, не считают себя виновными в смерти ребенка
В Зеленодольске стартовал суд по делу о нападении собак на девочку в Васильево – девятилетний ребенок скончался спустя три недели в больнице. Обвинили в произошедшем тех, кто должен был отлавливать собак в районе и контролировать эту работу. Мать девочки просит для них самого строгого наказания – в суде она раскрыла ужасные подробности трагедии.
-
-
Больше шансов у молодых с хорошей моторикой: кого возьмут в «Сталинские соколы»Татарстанцам рассказали, как стать оператором беспилотника с высокой зарплатой
Как заменить службу по призыву службой по контракту и получать по несколько сотен тысяч рублей в месяц? Как отбирают и кого возьмут на обучение и службу в «Сталинские соколы»? Как стать высокооплачиваемым оператором беспилотника и в каких еще специалистах нуждаются Войска беспилотных систем? Об этом говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».
-
«Мы медленно проигрываем»: почему в Киеве заговорили о поражении УкраиныЭкс-министр Михаил Федоров указал на коррупцию, кризис управления и дефицит оборонного бюджета, а в России оценили его признания
Вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова снова кипят страсти – он признался, что страна проигрывает России в конфликте. Почему Федоров так считает и как на его высказывания отреагировали в России – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
-
Выставка ТНФ: компании Ирана, станки Белоруссии и история нефти ТатарстанаМинниханова заинтересовали исследовательский центр СИБУРа, планы «Горэлтеха» открыть завод в Казани и разработки зарубежных компаний
Татарстанский нефтегазохимический форум и международная отраслевая выставка стартовали сегодня в Казани. В этом году участие в мероприятии принимают около 200 компаний из регионов России и зарубежных стран. На чем сделали акцент форума в этом году и чем удивляла гостей экспозиция – в материале «Татар-информа».
-
Джокер Хейс для Гатиятулина: как «Ак Барс» выбил главный трансфер лета в КХЛПриобретение одного центрального нападающего полностью меняет расклады для «Ак Барса» в нынешнее межсезонье
За десять дней до старта сезона «Ак Барс» подписывает Кевина Хейса с богатым опытом в НХЛ, оформив, пожалуй, самый громкий трансфер межсезонья в КХЛ. Почему это приобретение кардинально меняет расклады, сможет ли 80-миллионный новичок восполнить потерю Сафонова и Тодда и как именно он сплотит раздевалку казанцев – в материале «ТИ-Спорта».
-
Инфляция застряла на 7,3%: почему рост цен в Татарстане не спешит замедлятьсяЯйца дешевеют третий месяц подряд, сахар за год прибавил почти 20%, а аналитики ждут паузы в снижении ключевой ставки
Годовая инфляция в Татарстане в июле выросла незначительно, всего до 7,3% с июньского всплеска до 7,26%. Это снова выше, чем и по РФ (5,98%), и по ПФО (6,41%). Причины – продолжение роста цен на топливо, который был компенсирован снижением в услугах. О трендах лета – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».
-
«Чего не хватает? Женить надо?»: что Минниханов говорил «Ак Барсу» перед сезоном
-
«Памятник уже поставили»: Крутой о том, почему «Новая волна» не уйдет из Казани
-
«Клянусь в верности СССР»: в РТ осудили экстремистов из несуществующей страны
-
«Два праздника»: в Мавлид Минниханов побывал в возрожденной мечети «Раджаб»
-
«Давить права не имею, но о риске расскажу»: как в Татарстане борются с абортами
-
Магдеев: «Под все пожелания и хотелки нужны деньги! У нас лишних денег нет»
Врач РКБ Татарстана назвал самые травмоопасные виды спорта
Врач РКБ рассказал, как не получить травмы, занимаясь спортом
В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки
-
Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
Пленарное заседание Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось в «Казань Экспо»26 августа 2026 28 фото
-
12 Этаж
12 Этаж
Марат Нуриев: «Нет у нас пока мощного института собственников жилья»18 августа 2026
-
Интервью с экспертом
Интервью с экспертом
«С согласия пациента»: родственникам упростят доступ в палату и к справкам22 августа 2026
-
ЛНР и Татарстан
ЛНР и Татарстан
Из Тюлячинского района Татарстана в Лисичанск доставили гуманитарный груз5 августа 2026
-
Пресс-центр
Пресс-центр
Пресс-конференция о проведении Кубка Мэра по кикбоксингу среди участников стран БРИКС26 августа 2026