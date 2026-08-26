Инфляция застряла на 7,3%: почему рост цен в Татарстане не спешит замедляться

Яйца дешевеют третий месяц подряд, сахар за год прибавил почти 20%, а аналитики ждут паузы в снижении ключевой ставки

Годовая инфляция в Татарстане в июле выросла незначительно, всего до 7,3% с июньского всплеска до 7,26%. Это снова выше, чем и по РФ (5,98%), и по ПФО (6,41%). Причины – продолжение роста цен на топливо, который был компенсирован снижением в услугах. О трендах лета – в обзоре аналитического центра «Татар-информа».