Новость отсутствует
news_header_top
Руc Тат
16+
in_feed_pos_0
21:32 Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей
21:23 Рособрнадзор изменил систему оценивания ОГЭ по русскому языку и обществознанию
14:46 Фестиваль «Татар аты» собрал в Лениногорском районе более 100 участников
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
20:20 «Габдулла – свет»: спектакль о татарском писателе покажут в казанском Кремле
19:55 Потерявшему пальцы дорожному рабочему в РТ присудили компенсацию в 100 тыс.
19:41 В Казани на бульваре «Ярдэм» прошел «Фестиваль труда и доблести»
19:25 Умер Тим Карри – актер, сыгравший Пеннивайза
19:08 Врач рассказала о вреде арбузов и дынь осенью
19:01 Ахметшин поздравил с 80-летием экс-министра здравоохранения ТАССР
18:55 Проект «Салаватик» выпустил клип на татарскую песню-игру «Үчтеки»
18:51 На видео попало, как огромный поток воды накрывает людей в Непале
18:44 Частных домов в России строят меньше, но Татарстан держится в тройке лидеров
18:30 Гайниев о черных стенах в ТЮЗ Кариева: «Прочел об этом в «Интертате»
18:15 Трамваи встали из-за авто, застрявшего на рельсах у Северного вокзала в Казани
17:51 На фестивале «Ремесло» молодые режиссеры поработают с труппой татарского ТЮЗа
17:47 Минниханов встретился с вице-премьером Белоруссии на полях ТНФ
17:39 За обман с исчезновением мужа судят жительницу РТ, получившую 1 млн пенсии
17:38 В татарском ТЮЗе покажут спектакли «Алмачуар» и «Белый пароход» Заббарова
17:25 Кадыров на Днях татарской молодежи: верю, знающих татарский язык станет больше
17:19 Девять человек погибли из-за удара ВСУ по автобусу в ЛНР
17:18 Директора приюта «Кот и пес» выпустили из-под домашнего ареста
17:10 Боярский рассказал, что ему не нравится на «Газпром Арене»
17:09 Чемпионат по беспилотным технологиям на Кубок Раиса РТ покажут на «Матч! Игра»
17:02 В ФАС заявили о необходимости ускорить создание российских ценовых индикаторов
16:55 Татарстан вошел в топ-5 регионов по поддержке туристического бизнеса
16:36 «Сибур» и «Татнефть» не сворачивают инвестиции, несмотря на сложности – Алиханов
16:24 Министр энергетики ОАЭ: миру придется готовиться к дефициту энергоресурсов
16:12 ИИ и майнинг к 2030 году будут забирать 8% мировой энергии – Зауэрс
16:08 Опыт РТ по биржевым торгам стройматериалами масштабируют на федеральный уровень
16:05 Пожар в казанской многоэтажке, откуда спасли четверых человек, попал на видео
15:45 В Казани три авто забрали на штрафстоянку за долги их владельцев
15:30 Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алиса Лью взяла паузу в карьере
15:10 Кубок Мэра Казани по кикбоксингу — 2026: 400 бойцов, титулы БРИКС
15:10 В Татарстане набирают операторов и инженеров дронов в бригаду «Варяг»
14:59 Запущен проект, помогающий детям не поддаться влиянию вербовщиков в террористы
14:28 Галактионов рассказал, как часто общается с Борисом Ротенбергом
14:26 В России в 2026 году откроют еще 120 молодежных лабораторий
14:24 Родион Карпов: Десятки новых проектов рождаются ежегодно благодаря ФРП
14:19 14 лет колонии получила пожилая жительница Бердянска за госизмену
14:17 Сергей Жуков ответил, действительно ли получает по 50 млн рублей за выступление
14:14 В Татарстане до сдачи нормативов ГТО не допустят без медицинской справки
14:11 Возвращение людей к жизни после тяжелых ситуаций обсудят на дискуссии в Казани
13:45 Винодел Ужастов назвал признаки некачественного вина
13:43 Директора фирмы из РТ будут судить за неуплату 161 млн рублей налогов
13:15 Елабужский медицинский колледж будет носить имя Алексея Каллистова
13:11 В Татарстане медики могут заключить спецконтракт на год с возможностью продления
13:04 Тарасова возмущена тем, что Галлямову и Мишиной не дали нейтральный статус
13:00 Врач РКБ Татарстана назвал самые травмоопасные виды спорта
12:59 Эксперт Анпилогов назвал возможные цели визита главы ЦРУ в Москву
12:52 Ак Барс Банк напоминает о выгодах премиального обслуживания в отпуске
Ещё новости
in_feed_pos_0
20:48 В жилом массиве Чебакса в Казани открылась новая спортивная площадка
19:50 Минниханов: Татарстан нацелен работать в Ливии не только по нефти
19:23 В ПФО обеспечат безопасность на выборах – Игорь Комаров
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
in_feed_pos_1
19:17 Военнослужащие из РТ получили медали «За заслуги перед Республикой Татарстан»
18:39 В Челнах на «Фестивале труда и доблести» чествовали 15 тружеников города
18:14 Минниханов: позиции Татарстана и Бахрейна очень близки
18:02 В Зеленодольске наградили лауреатов Электронной доски почета
17:41 В РТ почти миллион пользователей используют Московскую электронную школу
16:28 Госдолг Татарстана вырос из-за обязательств по гарантии КАМАЗа
16:18 Для ветеранов СВО в Казани прошел День карьерных встреч
16:00 Лилия Маврина вручила свидетельства Электронной доски почета сотрудникам ПАТП №2
15:50 Минниханов обсудил промышленную безопасность с главой Ростехнадзора
15:37 «Реальная конкуренция»: Эксперты РТ обсудили доклад о выборах 2026 года
13:56 Жители Менделеевска помогли расписать будущие арт-объекты «Химии слова»
13:18 Азат Кадыров встретился с автором победившего на «ФормАРТе» мурала
12:50 В Нижнекамске 892 жителя вошли в Электронную доску почета Татарстана
12:41 В Челнах развернули мобильный пункт отбора на военную службу по контракту
11:45 Более 1,4 тыс. первоклассников пойдут в школы Лаишевского района в этом году
11:40 Минниханов рассказал о развитии нефтегазохимии и биоэкономики в Татарстане
11:15 В Казани на Фестивале труда и доблести наградили жителей двух районов
10:05 У стадиона «Рубин» в Казани построили Центр развития футбола
09:52 Детский сад на 108 воспитанников отремонтировали в Высокой Горе
09:49 Более 860 студентов Татарстана работали вожатыми летом 2026 года
21:28 Минниханов встретился с министром энергетики ОАЭ в Казанском Кремле
20:33 «Бизнес может быть добрым делом»: Абдулганиев об адаптивной одежде
19:59 Топилин: сильная экономика начинается с человека труда
18:54 В Тетюшском районе прошел поход с участием первых лиц республики
18:25 Детская театральная лаборатория «Күзлек» завершилась фестивалем в Казани
17:48 Ольга Павлова поддержала инициативу ГД по возвращению школьных дежурств
17:30 За пять лет на развитие сел в Татарстане направили 16,8 млрд рублей
16:10 Группировка «Север» получила шефскую помощь из Татарстана
15:21 Руслан Гаджиев: «Электронная доска почета – элемент патриотического воспитания»
15:09 В Бугульме завершается первый этап благоустройства Детского парка
15:06 Минниханов с рабочей поездкой посетил Арский район Татарстана
14:43 В РТ обновили коммунальную и энергетическую инфраструктуры на 10,6 млрд рублей
14:08 Прием заявок на конкурс «Блогеры благоустройства 2.0» продлили до 15 сентября
13:40 Минниханов провел заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
13:21 Хедлайнером празднования Дня города в Елабуге станет Хабиб
13:17 В Казани открылась выставка прижизненных изданий Мусы Джалиля
13:00 Цветочная «Акварель» и скачки: что ждет челнинцев в День республики
12:53 Татарстанстат проведет комплексное наблюдение условий жизни населения осенью
12:51 Минниханов ознакомился с ходом уборочной кампании в Высокогорском районе
12:40 Минниханов осмотрел обновленные социальные объекты в Высокой Горе
12:06 Бугульма отметит 245-летие с Сосо Павлиашвили, парадом и салютом
11:43 Рустам Минниханов посетил Высокогорский район с рабочей поездкой
11:31 В РТ с начала года построили и модернизировали почти 700 базовых станций связи
11:13 Дебиторку обанкротившегося субподрядчика М-12 выставили на продажу
10:19 Труженице тыла и вдове участника войны Нине Ивановой из Казани – 100 лет
10:00 225 делегатов из РТ представят республику на Международном фестивале молодежи
09:15 Труженица тыла из Азнакаевского района Татарстана отмечает столетний юбилей
Ещё новости
Ещё публикации
ТАТАР-ИНФОРМ СПОРТ ❯
Игроки «Авангарда» съедают до 170 эчпочмаков во время матчей в Казани

Игроки «Авангарда» съедают до 170 эчпочмаков во время матчей в Казани

26 августа 2026
Джокер Хейс для Гатиятулина: как «Ак Барс» выбил главный трансфер лета в КХЛ

Джокер Хейс для Гатиятулина: как «Ак Барс» выбил главный трансфер лета в КХЛ

26 августа 2026
«Чего не хватает? Женить надо?»: что Минниханов говорил «Ак Барсу» перед сезоном

«Чего не хватает? Женить надо?»: что Минниханов говорил «Ак Барсу» перед сезоном

26 августа 2026
Будет ли карнавал атаки от Артиги? Почему «Рубин» не «вывез» победу с «Балтикой»

Будет ли карнавал атаки от Артиги? Почему «Рубин» не «вывез» победу с «Балтикой»

26 августа 2026
#полезная информация ❯
Врач РКБ Татарстана назвал самые травмоопасные виды спорта

Врач РКБ Татарстана назвал самые травмоопасные виды спорта

26 августа 2026
Врач РКБ рассказал, как не получить травмы, занимаясь спортом

Врач РКБ рассказал, как не получить травмы, занимаясь спортом

26 августа 2026
В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

26 августа 2026
Фоторепортажи ❯
«Фестиваль труда и доблести» прошел в Казани на бульваре «Ярдэм»

«Фестиваль труда и доблести» прошел в Казани на бульваре «Ярдэм»

26 августа 2026 44 фото
Пленарное заседание Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось в «Казань Экспо»

Пленарное заседание Татарстанского нефтегазохимического форума состоялось в «Казань Экспо»

26 августа 2026 28 фото
В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

В Казани открылся Татарстанский нефтегазохимический форум

26 августа 2026 76 фото
В рамках конкурса «Новая волна» в Казани провели турнир по пляжному футболу

В рамках конкурса «Новая волна» в Казани провели турнир по пляжному футболу

25 августа 2026 56 фото
Спецпроекты ❯
ВИДЕО ❯
Что разрешено слушать, смотреть и рисовать: хазрат об искусстве

Что разрешено слушать, смотреть и рисовать: хазрат об искусстве

24 августа 2026
Традиции на тарелке: армянский пирог гата

Традиции на тарелке: армянский пирог гата

22 августа 2026
Марат Нуриев: «Каждый десятый человек у нас в стране оказался мигрантом»

Марат Нуриев: «Каждый десятый человек у нас в стране оказался мигрантом»

19 августа 2026
Не «За что мне это?!», а «Для чего?»: батюшка о трудностях и испытаниях

Не «За что мне это?!», а «Для чего?»: батюшка о трудностях и испытаниях

17 августа 2026
«Смерть – это уже конец света»: хазрат о Судном дне, конце света и Антихристе

«Смерть – это уже конец света»: хазрат о Судном дне, конце света и Антихристе

10 августа 2026
Даку в «Спартаке», фиаско «Рубина» в Москве и фантомный Кейн в «Ак Барсе»: спорт без прикрас

Даку в «Спартаке», фиаско «Рубина» в Москве и фантомный Кейн в «Ак Барсе»: спорт без прикрас

9 августа 2026
В Казани встретили финалистов «Новой волны 2026»

В Казани встретили финалистов «Новой волны 2026»

8 августа 2026
Ранко Тепавчевич: «Роль ЦУМа – выращивание собственных брендов Татарстана»

Ранко Тепавчевич: «Роль ЦУМа – выращивание собственных брендов Татарстана»

7 августа 2026
«Хәрәкәттә – бәрәкәт»: вальс у театра Камала

«Хәрәкәттә – бәрәкәт»: вальс у театра Камала

7 августа 2026
Стартовала реставрация «Дома Котелова» в Казани

Стартовала реставрация «Дома Котелова» в Казани

7 августа 2026