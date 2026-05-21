Шамиль Садыков о Рузиле Мухаметовой: Журналист, говорящий правду о творческих людях

В казанском культурном центре «Искусство жить» состоялся юбилейный вечер «Нужны ли мы вам?» в честь журналистки, культурного обозревателя, эксперта по культуре, лауреата премии Дамира Сиразиева Рузили Мухаметовой, работающей в электронной газете «Интертат» и информационном агентстве «Татар-информ».

«Человек, который не боится говорить правду о творческих людях»

«Вся ценность сегодняшнего события заключается в его необычности, потому что Рузиля Мухаметова – необычный человек. Она – неудобный журналист. Если когда-нибудь появится Красная книга журналистов, первой в нее попадет Рузиля Мухаметова. Рузиля – из тех журналистов, которых люди опасаются. Таких журналистов, как она, на сегодняшний день остались единицы. Мы любим Рузилю за неизменность, нежелание меняться, преданность профессии», – подчеркнул генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Медиаменеджер заметил, что Рузила Мухаметова не занимается политикой. «Тем не менее культура сегодня – это тоже большая и опасная сфера. В ней почти нет людей, которые говорят о реальном положении вещей. Рузилю Мухаметову можно назвать единственным журналистом в области культуры и искусства, который говорит правду. Рузиля Мухаметова – человек, говорящий правду о творческих людях. Конечно, такие журналисты нам нужны», – акцентировал он.

«Я воспринимаю это событие как особый психологический тренинг. Сегодняшний мир не любит людей выжидающих, пассивных и запуганных. Мир любит активных людей. На экране показали видео и фотографии – там она была совершенно другим человеком. Я ее даже не узнал! Совсем другой взгляд, облик, одежда, поведение. Юбилейный вечер пробудил и изменил Рузилю. Такого без этого события не случилось бы. У какого журналиста когда-либо был такой интересный творческий вечер?» – задал риторический вопрос Шамиль Садыков.

По его словам, на этой вечере нет случайных людей. «Собрались известные деятели нашей литературы, культуры, искусства, журналисты. Рузиля Мухаметова – молодец во всех отношениях, и это только начало нового этапа ее жизни. Впереди еще десятилетия творческой активности. Не меняйся, не забывай, что ты такая острая. Оставайся настоящим журналистом, занимающим свою позицию и умеющим говорить людям правду. Впереди десятилетия творчества, даст Бог. Ты способна на перемены, смело осуществляй их. Желаю тебе больших успехов», – отметил генеральный директор АО «Татмедиа».

«Ваше творчество очень важно не только для нас, но и для всей республики. Вы всегда подаете хороший пример нашим молодым журналистам своим мнением, своим видением. Вы нам нужны», – подчеркнул главный редактор информационного агентства «Татар-информ» Ринат Билалов.

«Небезразличен к искусству, музыке, людям, творческим личностям»

«Спасибо, что стала для меня близким человеком. Ты никогда не бываешь равнодушным. В наше время очень много равнодушия. Каждый человек занят своей жизнью, у каждого своя судьба: кто-то друг, кто-то нет… Но Рузиля Мухаметова вообще неравнодушна к искусству, музыке, людям, творческим личностям. Я это очень остро чувствую, я это вижу. Спасибо за это», – отметил заслуженный артист Татарстана, композитор и педагог Эльмир Низамов.

«Та, кто пишет историю татарского театра»

«Ты всегда пишешь правду, то, что думаешь. Хорошо, что ты никогда не говорила: „Это мой друг, знакомый, родственник“. Поэтому мы уважаем тебя. Если бы было иначе, такого уважения не было бы. Огромное спасибо. Пусть так будет и впредь. Правильное, неправильное или ошибочное – мнение может быть всяким, но оно твое. Ты защищаешь свою точку зрения, высказываешь свое мнение. Это ценно. Рузиля сейчас пишет историю татарского театра. Она остается в интернете. Протоколы заседаний худсоветов прошлого сейчас ставятся как спектакли. Если татары останутся, будущие поколения узнают о нашей эпохе, об истории нашей эпохи из этих записей. Вот почему нужны и переводы», – заявил директор Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, депутат Государственного совета Татарстана, драматург и режиссер Ильгиз Зайниев.

«Мы любим тебя, уважаем тебя и желаем вам дальнейших успехов в будущем. Живи, работай, оставайся собой. Самое главное – будь довольна своей работой, ты нам нужна», – заключил он.

«Когда мы ставили спектакли в Кариевском театре, мы с опаской заглядывали на сайт, чтобы прочитать, что написала Рузиля апа. Потом мы поговорили с Рузилей. „Я хочу, чтобы ты была смелой. И знаешь, мы земляки“, – сказала она. Рузиля апа и моя мама из одной деревни. Так я с ней и познакомилась», – рассказала заслуженная артистка Татарстана, актриса Татарского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева Алсу Файзуллина.

«Мудрая, сильная и способная личность, способная двигать мир вперед, образец для подражания для каждой татарской девушки»

«В любой ситуации, когда я не знала, что делать, я звонила Рузиле. Один интересный момент: помню, как мы однажды вместе с Фиданом абыем Гафаровым организовывали концерты. Даже это случилось с легкой рукой Рузили! В то время на телевидении денег не было. Чтобы заработать, я начала регулярно организовывать концерты. Творческие вечера, презентации книг, дни рождения и так далее. Через некоторое время Фидан абый предложил: „Давай вместе организуем концерт“. „Работай с Фиданом абыем“, – сказала ты. „Согласна“, – сказала я. С твоей легкой руки мы очень успешно работали вместе», – поведала заслуженный деятель искусств Татарстана, поэтесса Лейла Давлетова.

По ее словам, Рузиля Мухаметова – это человек, который всегда, во всех случаях, умеет дать правильный совет. «Она, без сомнения, очень сильная журналистка с собственным мнением. Ее везде встречают с распростертыми объятиями и в то же время с некоторой опаской. Она мудрая, сильная и способная личность, способная двигать мир вперед, образец для подражания для каждой татарской девушки», – подытожила она.

«Когда я скучаю по Лене Шагирзян, я читаю тексты Рузили»

«Журналистика пережила разные периоды. Раньше мы искали информацию, искали, что написали, что сказали. Теперь информация сама лезет в рот. Теперь людям нужна не информация, а послание. У Рузили характер похож на Лену апу Шагирзян. Когда я очень по ней скучаю, то читаю тексты Рузили. Чтобы прочитать то, что хочешь услышать, читаешь заметки Рузили. Если выходит спектакль, ждешь, что она напишет», – заметил актер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, заслуженный артист Татарстана Ильтазар Мухаматгалиев.

Юбилейное мероприятие завершилось квизом по материалам Рузили Мухаметовой и коллективным фотографированием.

Зиля Мубаракшина