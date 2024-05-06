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Шамиль Садыков о дедах-фронтовиках: «Гордимся нашими героями всей семьей»
Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков присоединился к онлайн-акции «Мой Герой — моя семья». Он с гордостью рассказал «Татар-информу» о героическом пути своих дедушек — Хамите Садыкове и Сардаре Имамове.
Садыков Хамит Садыкович родился в 1904 году в деревне Конь Пестречинского района. Ушел на войну в 37-летнем возрасте. Служил командиром артиллерийского орудия.
«В самый пик сражений мой дед геройски защищал Москву. Это было в декабре 1941 года. Погиб от ран в госпитале 4 января 1942-го. Похоронен под Тулой. Он отдал свою жизнь для защиты нашей столицы. Мы всей семьей чтим его память и очень гордимся им», — поделился историей Шамиль Садыков.
Имамов Сардар Имамович родился в деревне Телякаево Актанышского района. Он был призван на Великую Отечественную войну с первого же ее дня — 22 июня 1941 года.
Когда Сардара Имамова призвали в Красную Армию, он попал в Казанское танковое училище. Должен был стать водителем танка, но из-за слабого зрения его отправили на обучение в лагерь Суслонгер.
«Это трагически знаменитый лагерь, там погибло очень много наших соотечественников. Такая участь могла постигнуть и нашего деда. Но наша бабушка — настоящая героиня — прошла пешком от Актаныша до республики Марий Эл, нашла его в этом лагере и выходила. Потом она помогла ему уехать на фронт», — рассказал глава медиахолдинга.
Сардар Имамов прошел всю войну до Берлина, воевал до самого последнего дня Великой Отечественной войны. Награжден многочисленными медалями, в том числе медалью «За взятие Кёнигсберга». Его не стало в 1989 году.
«Такие у нас были смелые и отважные предки, и мы, конечно, всей семьей гордимся нашими героями», — заключил Шамиль Садыков.
Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ.
Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.
Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.
Фотографии из личного архива Шамиля Садыкова.
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