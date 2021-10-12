Садыков: «Шахри Казан. Язмыш» стала самой продаваемой газетой в киосках Казани

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков наградил работников казанских киосков — победителей конкурса по продажам журнала «Язмыш». Он поблагодарил их за хорошую работу и выслушал пожелания и предложения по дальнейшему сотрудничеству.

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«За последние полгода реализация журналов АО "Татмедиа" выросла на 92%. Никогда в истории такого не было. Кроме того, что мы активно работаем с почтой и имеем большую систему подписки, очень актуальным нам кажется распространение газет и журналов через киоски. Когда человек приходит и лично за свои деньги покупает издание — это показатель качества и необходимости», — отметил Садыков.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день выстроена новая система продажи журналов с помощью стоек, на которых издания размещаются.

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

АО «Татмедиа» провели конкурс по продажам журнала «Язмыш» в августе этого года. Наибольший рост зафиксировали в киосках по адресам: улица Максимова, 30 и Чуйкова, 167. Второе место заняли торговые точки на Беломорской и Гагарина. Кроме того, поощрительные призы получили работники киосков по улицам Адоратского, Фучика и Мусина.