Шамиль Садыков на форуме печати в Москве: «Вендинги повышают продажи и интерес к книгам»

Сегодня в Москве проходит XXIII Городской отраслевой форум печати «Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и книжной продукции». Участие в нем принимают руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Руководитель медиахолдинга Шамиль Садыков рассказал об опыте использования вендинговых аппаратов, при помощи которых в Казани реализуется печатная продукция.

«Установка вендинговых аппаратов, которые предлагают печатную продукцию, позволяет увеличить заинтересованность людей в чтении. Времена меняются, и всё больше людей предпочитает получать информацию из интернета, однако огромное количество людей по-прежнему ценит печатные издания. Вендинговые аппараты предлагают широкий выбор газет, журналов, книг и других печатных изданий, позволяя читателю выбирать и получать желаемые издания в любое время и в удобном месте», — отметил он.

Фото: © «Татар-информ»

Садыков заметил, что вендинги давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент продажи товаров. Их преимущество заключается в том, что они могут быть установлены в доступных и удобных покупателям местах. А благодаря компактным размерам они могут быть размещены практически в любом месте с высокой посещаемостью — например, в административных зданиях, в лечебных учреждениях, аэропортах, торговых центрах, станциях метро и железнодорожных вокзалах.

В настоящий момент медиахолдинг установил 20 вендинговых аппаратов в Кабмине РТ, на станциях метро, в торговых центрах, железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропорту Казани.

Изначально универсальные вендинги разработаны под продажу различных товаров. В медиахолдинге их переделали под продажу газет, журналов, книг и открыток. Также была настроена оплата (как наличным, так и безналичным способом). Все аппараты отслеживаются в онлайн-режиме 24/7. Для узнаваемости они забрендированы фирменным стилем.

Фото: © «Татар-информ»

По словам Шамиля Садыкова, такой подход помогает создать связь между компанией и клиентами, а также сформировать доверие и лояльность к бренду.

«Перед тем, как загрузить аппарат товарами, мы каждое издание укрепляем и упаковываем в специальный пакет. Загрузка аппаратов производится раз в неделю, их пополняют по мере необходимости», — пояснил он механизм работы.

Эксперимент по продаже печатной продукции через вендинги стартовал в 2020 году. И сегодня через аппараты реализуется в шесть раз больше продукции, чем через киоски печати.

Фото: © «Татар-информ»

По словам руководителя АО «Татмедиа», в планах — активно расширять и развивать продажу печатной продукции через вендинговые аппараты в Казани и других крупных городах Республики Татарстан. Установка новых автоматов предполагается в культурных учреждениях и местах с высоким людским трафиком.

«Мы стремимся сделать чтение доступным, увлекательным и удобным для детей и их родителей, а также повысить интерес к книгам и другой печатной продукции. Мы верим, что такой подход поможет нам значительно расширить охват покупателей», — заключил Шамиль Садыков.