Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Шамиль Садыков на форуме печати в Москве: «Вендинги повышают продажи и интерес к книгам»
Сегодня в Москве проходит XXIII Городской отраслевой форум печати «Актуальные вопросы издания и распространения периодической печати и книжной продукции». Участие в нем принимают руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев и генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.
Руководитель медиахолдинга Шамиль Садыков рассказал об опыте использования вендинговых аппаратов, при помощи которых в Казани реализуется печатная продукция.
«Установка вендинговых аппаратов, которые предлагают печатную продукцию, позволяет увеличить заинтересованность людей в чтении. Времена меняются, и всё больше людей предпочитает получать информацию из интернета, однако огромное количество людей по-прежнему ценит печатные издания. Вендинговые аппараты предлагают широкий выбор газет, журналов, книг и других печатных изданий, позволяя читателю выбирать и получать желаемые издания в любое время и в удобном месте», — отметил он.
Садыков заметил, что вендинги давно зарекомендовали себя как эффективный инструмент продажи товаров. Их преимущество заключается в том, что они могут быть установлены в доступных и удобных покупателям местах. А благодаря компактным размерам они могут быть размещены практически в любом месте с высокой посещаемостью — например, в административных зданиях, в лечебных учреждениях, аэропортах, торговых центрах, станциях метро и железнодорожных вокзалах.
В настоящий момент медиахолдинг установил 20 вендинговых аппаратов в Кабмине РТ, на станциях метро, в торговых центрах, железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропорту Казани.
Изначально универсальные вендинги разработаны под продажу различных товаров. В медиахолдинге их переделали под продажу газет, журналов, книг и открыток. Также была настроена оплата (как наличным, так и безналичным способом). Все аппараты отслеживаются в онлайн-режиме 24/7. Для узнаваемости они забрендированы фирменным стилем.
По словам Шамиля Садыкова, такой подход помогает создать связь между компанией и клиентами, а также сформировать доверие и лояльность к бренду.
«Перед тем, как загрузить аппарат товарами, мы каждое издание укрепляем и упаковываем в специальный пакет. Загрузка аппаратов производится раз в неделю, их пополняют по мере необходимости», — пояснил он механизм работы.
Эксперимент по продаже печатной продукции через вендинги стартовал в 2020 году. И сегодня через аппараты реализуется в шесть раз больше продукции, чем через киоски печати.
По словам руководителя АО «Татмедиа», в планах — активно расширять и развивать продажу печатной продукции через вендинговые аппараты в Казани и других крупных городах Республики Татарстан. Установка новых автоматов предполагается в культурных учреждениях и местах с высоким людским трафиком.
«Мы стремимся сделать чтение доступным, увлекательным и удобным для детей и их родителей, а также повысить интерес к книгам и другой печатной продукции. Мы верим, что такой подход поможет нам значительно расширить охват покупателей», — заключил Шамиль Садыков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»