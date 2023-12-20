Шамиль Садыков: Комиссия по сохранению родных языков - настоящий подарок

фото: «Татар-информ», Солтан Исхаков

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков подвел итоги проектов, реализованных при поддержке Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Татарстане.

На торжественное награждение победителей конкурса журнала "Казан утлары", приуроченного к Году учителя и наставника, и проведенного при поддержке комиссии, были приглашены заместитель председателя Госсовета РТ, председатель комиссии Марат Ахметов, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова, депутат Камиль Нагаев.

«При поддержке комиссии в "Татмедиа" осуществляются различные проекты. Появление этой комиссии стало настоящим подарком», – сказал Шамиль Садыков.

Он рассказал о проектах, которые ведут журналы «Татмедиа»: школа блогеров «Шәп», школа мультимедиа «Ихлас», лаборатория для молодых писателей «Яңа исем» и другие.

Проект по изданию «карманных книг», осуществляемый журналом «Казан утлары», Шамиль Садыков назвал «феноменальным явлением».

«Это самая продаваемая серия книг. В год выходит по 10 — 12 книг. Они вышли общим тиражом 40 тысяч, 30 тысяч уже проданы. Это тоже реализуется при поддержке комиссии», – сказал Шамиль Садыков.

Руководитель «Татмедиа» отдельно остановился на вопросе оформления подписки на газеты и журналы для городских и сельских библиотек.

«Почта работает плохо, прессу вовремя не доносит. Стоимость подписки довольно высокая, поэтому люди могут себе позволить не больше одного журнала. Если ему хочется почитать несколько журналов, то единственный выход — пойти в библиотеку. Представьте себе — жители села встают в очередь за журналом из библиотеки. Поэтому очень важно, чтобы подписка у библиотек была. В целом у нас около 3 тысяч такого тиража. Мы еще убедимся в будущем, что это эффективный инструмент в сохранении нации», – сказал Шамиль Садыков.

Генеральный директор АО «Татмедиа» также выразил свою гордость тем, что его Советником является такой человек, как народный поэт Равиль Файзуллин.

«Я вырос в семье поэта, слушая стихи, всегда имея в окружении такие журналы, как "Казан утлары". Когда пришел в "Татмедиа", то как большой подарок для себя принял то, что народный писатель Равиль Файзуллин станет моим советником. В разговорах с ним я понял, что будущее татарского языка, татарской литературы, татарской музыки начинается с поэзии. Равиль абый оберегает меня от ошибок», – сказал он.

Автор: Рузиля Мухаметова