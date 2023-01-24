Шамиль Садыков: Главный тренд СМИ — переход в интернет, будущее за журналистикой мнений

Главные тренды современной журналистики известны — это растущая роль интернета, включая блогерство. Блогеры стараются предугадать, что будет происходить завтра, и такие мнения притягивают всё больше интереса. Своим пониманием ситуации с «Татар-информом» перед началом заседания коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» поделился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Тенденции понятны — это развитие интернета, в частности, социальных сетей. Печатные СМИ остаются популярными у старшего поколения, но новое живет в Сети. Туда всё активнее перетекают реклама и бизнес. Я думаю, что в ближайшие годы этот процесс будет усиливаться. Один из ключевых трендов — это блоггинг. У блогеров есть свое мнение, это люди, которые могут объяснить, что происходит и что будет завтра. Будущее — за журналистикой мнений», — отметил собеседник агентства.

Рассказал Садыков и о желательных путях развития традиционных СМИ. По его словам, они должны адаптироваться под современные реалии и доносить информацию не только через традиционные, но и через новые каналы.

При этом он подчеркнул, что Татарстан — единственный регион страны, где существует столь масштабный медиахолдинг. «Татмедиа» объединяет около ста СМИ и является монополистом в информационном пространстве республики.

«Мы видим, что жизнь сильно меняется. Были время, когда был дефицит информации, а сейчас эпоха огромного количества информации, которая поступает со всех сторон. Основная проблема — разобраться в ней. Мы живем в век постправды, дезинформации, фейков. В этой ситуации роль государственных СМИ меняется. Их задача — быть маяком, быть оперативным и правдивым источником», — заключил Шамиль Садыков.