Шамиль Садыков: Благодаря проекту «Татмедиа junior» появился татароязычный видеофонд

© Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

В результате реализации проекта для детей и подростков «Татмедиа junior» удалось сформировать татароязычный видеофонд, что является большим вкладом в создание интернет-контента на татарском языке. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Мы начали постепенно создавать татароязычный видеофонд. В рамках большого проекта „Татмедиа junior“ реализуются 33 проекта, в которых задействованы более четырех десятков человек, снято более 530 видео. В общей сложности они набрали более двух миллионов просмотров. Это очень большая цифра. У пользователя появился большой выбор, это уже полноценная татароязычная среда в интернете», — рассказал Шамиль Садыков.

Он также подчеркнул важность создания татароязычной среды в социальных сетях, которыми сегодня пользуется практически каждый ребенок или подросток.

«Нам просто необходимо образовать татарскую среду в социальных сетях, без этого у нашей нации нет будущего. Наше предложение было поддержано Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем комиссии по сохранению и развитию татарского языка Маратом Ахметовым», — сказал Садыков.

По его словам, запуск нового проекта для детей и подростков дал толчок к внедрению новых технологий в работу профильных изданий. Были обустроены студии с современным оборудованием.

«Мы освоили новые методы работы. Наши журналы „Сабантуй“, „Ялкын“, „Салават купере“, „Идель“ прежде работали в основном в печатном формате. Перед нами была поставлена задача изучить новые технологии», — отметил генеральный директор АО «Татмедиа».

Реализация проекта «Татмедиа junior» началась в 2020 году. Проект создан в рамках программы Комиссии по сохранению и развитию татарского языка при Президенте РТ.