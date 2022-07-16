Шамиль Садыков: Благодаря грантам удалось поддержать журналистов и создать новые проекты

Муниципальные газеты в Татарстане в течение года создали 66 новых проектов, направленных на сохранение и развитие языка, пропаганду семейных и национальных ценностей. Об этом на встрече с руководителями районных изданий рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. Встреча прошла в рамках Сабантуя для журналистов, который состоялся в Богатых Сабах.

Новые проекты были созданы на республиканские гранты. По словам Садыкова, государственная поддержка позволила не только получить десятки полезных проектов, но и улучшить материальное положение журналистов муниципальных изданий.

«В прошлом году Марат Готович (Марат Ахметов, заместитель председателя Госсовета РТ, председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан – ред.) участвовал в семинаре в Булгаре. Там было принято решение о финансовой поддержке районных газет. Деньги в виде грантов были направлены в муниципальные издания, так появились 66 новых проектов. Средства частично направлены на увеличение заработной платы. Средняя зарплата в “Татмедиа” выросла на 5 тысяч рублей», – рассказал Шамиль Садыков.

Благодаря грантовой поддержке журналисты создали проекты в разных форматах: печатное СМИ, социальные сети, видеоматериалы. Каждая редакция выбрала себе тему – истории людей, проблемы исчезнувших деревень и другие.

«Работать в формате проектов нам очень понравилось. Одно дело, когда газета передает новости, а когда она рассказывает историю района, его жителей – это уже другое дело, контент довольно сильно изменился», – отметил гендиректор «Татмедиа».

Замедлились темпы падения тиражей газет – если ежегодно этот показатель держался на уровне 5-10 %, в этом году упал до 3%, добавил он. «Мы думали, что будет больше, потому что пандемия, финансовая нестабильность… Люди читают газеты. Журналисты районных изданий особенно близки к народу. Думаю, мы продолжим работать в этом формате», – поделился планами Садыков.