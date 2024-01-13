Шамиль Садыков: «2023 год для медиа завершился тотальной победой интернета»

Прошедший год в области медиа — это тотальная победа интернета над всем остальным. Все онлайн-проекты, которые есть у АО «Татмедиа», показали очень большой рост. Таким мнением в преддверии Дня российской печати поделился в разговоре с «Татар-информом» генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

Так, например, аудитория YouTube-каналов «Татар-информа» в 2023 году увеличилась на 200 тыс. подписчиков.

«Это огромная аудитория, которую мы накопили в формате видеоконтента, — отметил он. — По теме спецоперации на YouTube-канале „Татар-информа“ есть рубрика „Герои СВО“, там более 80 млн просмотров. Эта тематика о героях СВО, патриотика. Мы наблюдаем, что у аудитории большой интерес к видеопроектам, она растет, увеличивается».

Помимо этого, электронное издание «Инертат» официально признано рекордсменом среди татароязычных СМИ России. «На просторах интернета почти 1,5 млн человек читают новости на татарском языке», — рассказал гендиректор медиахолдинга.

При этом печатные тиражи продолжили свое падение. «Каждые полгода тиражи у всех изданий — и у частных, и у „Татмедиа“ <...> в среднем уменьшаются процентов на 5. Это и социальные, и демографические причины. Есть причина и в активном развитии интернета, поэтому этого не избежать. Тиражи в этих рамках будут и дальше падать, к сожалению. Мы с этим ничего сделать не можем, но активно находим параллельные варианты», — заключил Садыков.

Более подробно о ситуации в медиа читайте в интервью Шамиль Садыков: «В медиапространстве — тотальная победа интернета над всем остальным».