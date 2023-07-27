Шамиль Садыков: «16 изданий „Татмедиа“ нарастили свои тиражи — это большое достижение»

Шамиль Садыков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На круглом столе в Казани подвели итоги подписной кампании второго полугодия на издания АО «Татмедиа». Как отметил генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков, подписка в этом году проводилась в непростых условиях. Несмотря на сложности с логистикой и ряд других проблем, несколько изданий показали рост.

«Мы ожидали до 20% падения подписок. Но за счёт того, что мы эффективно отработали вместе с почтой и редакциями, не было допущено серьезного падения подписки в этом году. И, самое главное, у нас 16 изданий нарастили свои тиражи. Это действительно большое достижение. Это в первую очередь редакции. И самое главное, конечно, почтальоны, которые смогли дойти до каждого читателя, смогли убедить», — отметил Садыков.

Самый высокий рост отмечен у газеты «Шәһри Казан» — ее тираж вырос на 110%. 46% прибавил журнал «Майдан», более чем на 20% выросли тиражи газет «Шәһри Чаллы», «Ютазинская новь», журнала «Безнең мирас».

Помимо этого, показатели на уровне прошлого года смогли сохранить три крупные газеты АО «Татмедиа» — это «Зеленодольская правда», «Якты юл» / «Светлый путь» (Тукаевский район) и «Посинформ» (Нижнекамский район).

«Это очень хороший результат. Также отмечен большой рост у журналов, — подвел итоги гендиректор АО „Татмедиа“. — Самое главное, результат этой подписной кампании — 204 тысячи семей получают печатные знания. Татарстан является лидером в России по читаемости. Это результат совместного труда — с „Почтой России“, органами власти, муниципальными властями, редакциями АО „Татмедиа“. Надо стараться дальше работать».

Большая заслуга в успешности кампании принадлежит и почтальонам: через их руки проходит более 80% подписного тиража.

«Самый главный наш инструмент — это „Почта Татарстана“. Более 100 тыс. наших читателей живут в деревнях. Самое сложное — донести до каждой деревни, до каждого дома, до каждого угла. Это большая работа», — резюмировал Шамиль Садыков.

Руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев также поблагодарил почтальонов за их нелегкий труд. «Каждому из присутствующих огромное спасибо за самоотверженную работу. Тот результат, который мы получили, на самом деле был реализован вами», — отметил он.

По итогам подписной кампании на второе полугодие 2023 года лидером стала газета «Шәхри Казан». Главный редактор Радик Сабиров поделился, как его команде удалось достичь отличных результатов.

«Я не любитель жаловаться на „Почту России“. В этом году мы полностью приняли тактику подписной кампании. Мы работали там, где точно работают наши самые-самые надежные близкие друзья, — „Почта России“», — отметил выступающий.

Сабиров заметил, что современным изданиям необходимо идти в ногу со временем, поэтому работа редакции «Шәхри Казан» была изменена. Два года назад пятничный номер газеты вышел в новом 24-полосном формате А4 под названием «Язмыш» («Судьба»). Следуя концепции «газета о жизни», издание знакомит читателя с судьбами обычных людей и известных личностей, поучительными историями из их опыта.

В финале круглого стола состоялось награждение лучших сотрудников почтовой службы. Продолжением праздника стало вкусное чаепитие и розыгрыш лотереи. В сквере у здания «Татмедиа» выступили известные артисты эстрады Сюмбель Билалова, Ильшат Сафин, Гульнара Тимерзянова, Рафиль Залялиев, Алсу и Азат Фазлыевы. Все приглашенные звезды ранее побывали на обложке газеты «Шәхри Казан. Язмыш».