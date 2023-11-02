Шамиль Исламов: Искусственный интеллект спасает миллиарды в нефтегазовой отрасли

Эксперт в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Шамиль Исламов считает ключевыми способами повышения эффективности и снижения затрат на процессы нефтегазодобычи цифровизацию и применение искусственного интеллекта. На данный момент с необходимостью решения именно этих проблем сталкиваются нефтегазовые компании России.

Специалист не ограничился теоретическими выкладками, а разработал инновационную программу, основанную на методах машинного обучения, которая предсказывает и предотвращает аварийные ситуации при бурении скважин.

Нефтегазовая промышленность России переживает значительные изменения, но ключ к ее успешному будущему уже известен — это цифровая трансформация. Именно в этом контексте Шамиль Исламов, разработал программу, которая способна революционизировать процесс бурения скважин.

Сейчас ИИ становится неотъемлемой частью нефтегазового инжиниринга. Инновационная программа, разработанная Исламовым, использует методы машинного обучения для анализа и классификации данных в реальном времени, предсказывая возможные осложнения в процессе бурения скважин. Это означает, что с ее помощью инженеры могут оперативно реагировать на отклонения от плана, предотвращая аварийные ситуации и экономя огромные средства.

Разработчик использовал метод градиентного бустинга — продвинутый алгоритм машинного обучения, который позволяет последовательно уменьшать ошибку предыдущих моделей и делать точные прогнозы о возможных проблемах при бурении скважин. Это в очередной раз подтверждает, что будущее нефтегазовой отрасли — в современных технологиях и искусственном интеллекте.

Получены положительные результаты успешного внедрения программы на трех месторождениях. Доля непроизводительного времени при бурении сократилась на 9%, что привело к экономии более 10 млн рублей на каждой скважине. С учетом того, что в России за I квартал 2023 года была введена в эксплуатацию 2001 скважина, можно предположить, что при масштабировании этой программы экономия превысит 20 млрд рублей.

Благодаря таким ученым и новаторам, как Шамиль Исламов, внедрение искусственного интеллекта и цифровизации в производство демонстрируют свою значимость в нефтегазовой отрасли России, сокращая затраты и повышая эффективность добычи. Впрочем, это лишь начало пути, программа готовится к внедрению на других месторождениях, обещая положительные изменения в нефтегазовой отрасли.

Шамиль Исламов — признанный эксперт в области гидравлического разрыва пласта и интенсификации притока, член Евразийского союза экспертов по недропользованию, кандидат технических наук по специальности 25.00.17 («Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»). Автор и соавтор более 40 научных трудов, в частности, в высокорейтинговых журналах Scopus Q1-2, имеет более 15 патентов и программ на изобретение РФ.

Исследователь также обладает ценным международным опытом, включая работу в корпорации BP (British Petroleum), второй по величине нефтяной компании в мире, и стажировки в ведущих университетах и институтах Норвегии (Университет Ставангера), Польше (Горно-металлургическая академия), Германии (Фрайбергская горная академия) и Великобритании (Институт материалов, минералов и горного дела IOM3).