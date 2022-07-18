news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Культура
18 июля 2022  05:50

Шамиль Идиатуллин и Екатерина Шпица выступят на «Живой классике» в Нацбиблиотеке РТ

news_top_970_100

23 июля в Национальной библиотеке Татарстана отметят Всероссийский день чтения вслух. Хедлайнерами «Живой классики» — именно так называется событие в библиотеке — станут актриса Екатерина Шпица и писатель Шамиль Идиатуллин.

Гостей мероприятия ожидают выставка книг и книжный развал, мастер-класс для детей по чтению вслух. Все желающие смогут выступить как на русском, татарском, так и на других языках под музыкальное сопровождение. Кроме того, для чтецов проведут открытый микрофон, а финале вручат дипломы за лучшие выступления.

Хедлайнеры мероприятия проведут творческую встречу в конференц-зале Нацбиблиотеки Татарстана. Пообщаться со знаменитостями можно с 16.00 до 18.00.

Подробнее о программе праздника и зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.

#нацбиблиотека рт #шамиль идиатуллин #чтецы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100