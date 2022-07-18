Шамиль Идиатуллин и Екатерина Шпица выступят на «Живой классике» в Нацбиблиотеке РТ

23 июля в Национальной библиотеке Татарстана отметят Всероссийский день чтения вслух. Хедлайнерами «Живой классики» — именно так называется событие в библиотеке — станут актриса Екатерина Шпица и писатель Шамиль Идиатуллин.

Гостей мероприятия ожидают выставка книг и книжный развал, мастер-класс для детей по чтению вслух. Все желающие смогут выступить как на русском, татарском, так и на других языках под музыкальное сопровождение. Кроме того, для чтецов проведут открытый микрофон, а финале вручат дипломы за лучшие выступления.

Хедлайнеры мероприятия проведут творческую встречу в конференц-зале Нацбиблиотеки Татарстана. Пообщаться со знаменитостями можно с 16.00 до 18.00.

Подробнее о программе праздника и зарегистрироваться для участия в нем можно по ссылке.