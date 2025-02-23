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На главную ТИ-Спорт 23 февраля 2025 12:41

Шамиль Газизов высказался о зимних приобретениях «Спартака» и «Зенита»

Шамиль Газизов высказался о зимних приобретениях «Спартака» и «Зенита»
Фото: fcufa.pro

Бывший генеральный директор ФК «Уфа», а ныне занимющий ту же должность в махачкалинском «Динамо» Шамиль Газизов поделился мыслями об активной работе на трансферном рынке московского «Спартака» и питерского «Зенита».

«Пугают ли меня траты «Зенита» и «Спартака»? Вообще нет, даже не думал об этом. Они привозят в наш чемпионат качественных футболистов, которые повышают уровень лиги и футбола в целом. Радоваться надо, что игроки высокого уровня готовы ехать в Россию», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Напомним, «Спартак» этой зимой приобрел форварда Ливая Гарсию. Сообщалось, что «красно-белые» выложили за игрока € 20 млн. Также московский клуб приобрел полузащитника Пабло Солари. Сообщалось, что цена его перехода составила € 12 млн. «Зенит» купил форварда Луиса Энрике, цена которого изначально составляла примерно € 30 млн.

#фк спартак #фк зенит
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