Гафаров заявил о беспрецедентных DDoS-атаках в дни саммита БРИКС в Казани

Во время саммита БРИКС на государственные сайты были совершены беспрецедентные DDoS-атаки, однако система выдержала. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель Премьер-министра РТ, руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров.

«Во время саммита были беспрецедентные DDoS-атаки. Фиксировалась нагрузка в 175 млн запросов в секунду. Для сравнения, на „Играх будущего“ было только до 1 млн. При этом наша информационная система справилась», — сообщил он.

Атакам подверглись сайты Правительства, банков и других структур, связанных с проведением саммита БРИКС в Казани.