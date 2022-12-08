Шамиль Гафаров: В Татарстане есть три памятника ЮНЕСКО, но на этом работа не остановится

Татарстан намерен расширять работу по сохранению культурного, духовного и природного наследия, поскольку такие объекты являются фундаментом для успешного развития будущих поколений. Об этом заявил вице-премьер Татарстана, председатель Комиссии РТ по делам ЮНЕСКО Шамиль Гафаров на завершающем заседании Международного форума к 50-летию Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия.

«Нынешнее мероприятие для нас было особенно ценным, потому что мы занимались сохранением культурного и природного наследия – того, что будет передаваться из поколения в поколение. Это тот фундамент, на котором будет строиться будущее народов, населяющих данную территорию», – обратился Гафаров к участникам мероприятия.

Он добавил, что международное участие иностранных делегатов в форуме еще раз доказывает, что для столь значимой темы не существует никаких ограничений. Живое взаимодействие участников из разных государств, по его мнению, создало настоящую синергию и продуктивную работу в рамках форума.

«Несмотря ни на что, в эти дни в Татарстане побывали представители 56 стран мира. Они приехали, объединились, поднимали самые интересные и острые вопросы, которые позволят нам сохранить культурное и природное наследие, передав его будущим поколениям. Это большая победа», – отметил Гафаров.

Татарстан не случайно стал местом проведения форума – республика имеет обширный многолетний опыт работы с памятниками духовно-культурного наследия, добавил он.

«У нас расположены три памятника ЮНЕСКО, мы этим гордимся. Но на этом работа не останавливается. Сила Татарстана в том, что мы имеем то наследие, которое можем передать новым поколениям. Это стало возможным благодаря работе первого Президента республики Минтимера Шаймиева», – резюмировал вице-премьер.

В конце пленарного заседания участники подвели итоги работы тематических секций, а также приняли итоговую декларацию. Ключевой мыслью документа стал призыв к дальнейшему наращиванию усилий в этом направлении и активизации работы по сохранению культурного, духовного и природного наследия.