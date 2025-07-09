Шамиль Гафаров: Пришло время отказываться от западного программного обеспечения

Во всей системе государственного управления стоит перейти на отечественные цифровые продукты, в частности, систему «Астра линукс». Этот процесс уже начался. Об этом на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

«В переходе на "Астра линукс". Татарстан выступил одним из пилотных регионов. Пришло время отказываться от западного программного обеспечения в пользу отечественных разработок. Все свое всегда лучше, качественнее, и что самое главное, безопаснее», - заявил он.

Кроме того, Гафаров обратил внимание на систему электронной почты. По словам вице-премьера, множество отчётов о совещаниях он получает именно через нее, здесь также стоит перейти на отечественные разработки в целях безопасности.

При этом в прошлом году завершен перевод рабочих мест госсектора и бюджетной сферы республики на отечественную операционную систему "Астра линукс", добавил заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«На следующем этапе импортозамещения проводится подготовительная работа по замещению иностранного почтового сервера Microsoft Exchange отечественным решением. Данные меры позволяют нам последовательно реализовывать стратегию технологической независимости и укреплять информационную безопасность республики», - сообщил он.