Шамиль Гафаров предложил проводить опросы граждан о качестве мобильной связи

Чтобы находить участки, где плохо работает сотовая связь, можно проводить опросы населения. С таким предложением на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года выступил вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

«Когда я поднимаю вопрос качества мобильной связи в Минцифры РТ, меня просят сказать, где она плохо работает. Предлагаю запустить акцию, где мы бы спрашивали у населения, например, раз в месяц, где такая проблема существует. Так мы сможем определять участки, где нужно провести работу», - сказал он.

По его словам, в Татарстане до сих пор есть места, где люди жалуются на качество мобильной связи.