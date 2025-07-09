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Общество 9 июля 2025 16:25

Шамиль Гафаров предложил проводить опросы граждан о качестве мобильной связи

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Чтобы находить участки, где плохо работает сотовая связь, можно проводить опросы населения. С таким предложением на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года выступил вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

«Когда я поднимаю вопрос качества мобильной связи в Минцифры РТ, меня просят сказать, где она плохо работает. Предлагаю запустить акцию, где мы бы спрашивали у населения, например, раз в месяц, где такая проблема существует. Так мы сможем определять участки, где нужно провести работу», - сказал он.

По его словам, в Татарстане до сих пор есть места, где люди жалуются на качество мобильной связи.

#Шамиль Гафаров #мобильная связь
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