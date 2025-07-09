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Общество 9 июля 2025 16:29

Шамиль Гафаров поручил обеспечить мобильную связь при режиме беспилотной опасности

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При объявлении режима беспилотной опасности в республике и ограничения мобильного интернета, телефонная связь должна сохраняться. С таким поручением на расширенной коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года выступил вице-премьер РТ, руководитель Аппарата Кабмина РТ Шамиль Гафаров.

«В Татарстане возникают вопросы во время режима беспилотной опасности. Бывает, что при ограничении интернета, пропадает вся мобильная связь. Нам нужно разработать решения, которые бы позволили сохранить телефонную мобильную связь. Как минимум, таким образом мы обеспечим коммуникацию во время чрезвычайных ситуаций и ускорим принятие решений», - заявил он.

По его словам, такие решения необходимо разработать в ближайшее время, но они потребуют серьезных финансовых ресурсов.

#беспилотники #мобильная связь #Шамиль Гафаров
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