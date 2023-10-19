Шамиль Гафаров: Бюджет верстался, исходя из социальных обязательств перед татарстанцами

Проект бюджета Татарстана формировался, исходя из социальных обязательств перед жителями республики. Об этом заявил вице-премьер – руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров на парламентских слушаниях по законопроекту о бюджете на 2024 год.

«На 84% бюджет следующего года носит социальный характер. С одной стороны, кажется, что много, с другой, когда начинаешь обсуждать средний размер зарплаты, стоимость проезда в общественном транспорте, социальный пакет, обращать свой взор на малообеспеченное население, – это ничто. А в абсолютных цифрах это очень много», – сказал спикер.

По словам Гафарова, еще пять лет назад расходы республиканского бюджета достигали 280 млрд рублей, а сегодня – 380 млрд рублей, доходы от продажи нефти составляли 53%, а сейчас – 30–35%.

«Да, мы потеряли много, огромное количество инвестиций недополучает Татарстан. Мы прекрасно работали с зарубежными инвесторами, но пошел отток, уходят технологии. В промышленности, агропромышленном комплексе, дорожном строительстве у нас много зарубежной техники. Тем не менее, экономика растет, находим дополнительные ресурсы», – подчеркнул вице-премьер.

Он также вспомнил, что когда принимался бюджет на 2023 год, были большие сомнения в части выполнения социальных обязательств, «которые десятилетиями несла на себе республика».

В следующем году поступление налога на прибыль прогнозируется в объеме 112,8 млрд рублей. Налог на доходы физлиц в консолидированном бюджете запланирован в сумме 137,5 млрд рублей, в республиканском бюджете – 96,4 млрд рублей. Налог на имущество организаций оценивается в 39,1 млрд рублей, налог на имущество физлиц – 2,7 млрд рублей, рассказал министр финансов Радик Гайзатуллин.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета учтены в размере 22,4 млрд рублей, бюджета Татарстана – 17,3 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2024 году должны составить 51,7 млрд рублей.

В следующем году расходы консолидированного бюджета на образование составят 138,8 млрд рублей, республиканского – 80,2 млрд рублей. Общий объем расходов на здравоохранение с учетом средств ОМС планируется в сумме 108,4 млрд рублей.

На реализацию социальной политики в консолидированном бюджете заложено 60,3 млрд рублей, в бюджете РТ – 60,1 млрд рублей.

Бюджет Татарстана на 2024 год сверстан бездефицитным. Его доходы и расходы прогнозируются в размере 383,9 млрд рублей.