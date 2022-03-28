Шамиль Агеев: «Сейчас важно стабилизировать цены на сырье и нужны дешевые длинные деньги»

Бизнес в условиях санкций должен перестать действовать по шаблону и искать новых партнеров в России и за рубежом. Какие шаги следует предпринять государству, – в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

Шамиль Агеев: «Санкции в отношении России носят идеологический характер. То есть, санкции не против руководства России, не против государства, а против практически всех россиян»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нужно не шапкозакидательством заниматься, а смотреть, где что можно реально сделать»

– Шамиль Рахимович, в последний месяц Россия столкнулась с санкционным давлением на экономку. Наша страна уже неоднократно проходила те или иные кризисы. На ваш взгляд, чем отличается эта ситуация от предыдущих кризисов 2008, 2014 и даже 1998 годов?

– Наш знаменитый казанский студент Владимир Ульянов-Ленин в одной из работ в 36-м томе писал: «Не решив общие вопросы, будешь натыкаться на частности». Общий вопрос понятен – в какой мы ситуации находимся. А находимся в ситуации, как примерно, в 1917 году, как мы знаем из истории, когда молодая Советская республика находилась в окружении.

Сейчас санкции беспрецедентные. Все санкции, которые были до этого, в большей степени касались отдельных личностей, определенных сфер. Сейчас они тотальные: их более 5,5 тысяч. Для сравнения: Иран жил под 4 тыс. санкциями.

Плюс санкции в отношении России носят идеологический характер. То есть, санкции не против руководства России, не против государства, а против практически всех россиян.

Сейчас главное - выдержать и без паники эти 5,5 тыс. санкций. Пока на поверхности – затруднение в поставках каких-то отдельных изделий. Но мы не должны забывать, что российская экономика была глубоко интегрирована в мировую. Вот это следующий вопрос, и его нужно будет решать.

«Продукты питания можно заменить. Другое дело – производство техники: может быть, и станок есть, но нет нужной фрезы...» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– На ваш взгляд, какие отрасли сейчас пострадают больше всего?

– Пока никто большого анализа не делал. Мы должны проанализировать высокотехнологичные отрасли, которые между собой очень тесно связаны, вопросы производства сельскохозяйственной техники, самолетов, автомобилей.

Продукты питания можно заменить: вместо итальянского будет, допустим, крымское вино, импортную картошку – собственной, сменить поставщиков фруктов и так далее. Другое дело – производство техники: может быть, и станок есть, но нет нужной фрезы, пароход есть, а у него в двигателе импортная втулка, которая сломалась, ее же сразу по тем же техническим параметрам не заменишь.

Все программы импортозамещения, которые были, к сожалению, не доведены до конца. По тем или иным причинам. Нужно сейчас проанализировать всю продукцию, которая ввозилась из-за рубежа. При этом нужно не шапкозакидательством заниматься, а смотреть, где что можно реально сделать. А для этого должно быть объединение усилий, в том числе и федерального правительства, и полномочия регионам больше давать.

Мы сейчас живем в совсем другой стране, в других условиях. В общем-то пока осознания этого нет. Но это придет со временем.

«Самое главное, чтобы не было резкого скачка цен на сырье, на энергоресурсы, на строительные материалы, на железнодорожные и прочие тарифы» Фото: © «Татар-информ»

«На рынок пришли американские и другие компании, чтобы задушить в объятиях наши высокотехнологичные отрасли»

– Что необходимо сделать в первую очередь для того, чтобы поддержать экономику? Какие меры помощи необходимы, по вашему мнению, предпринимателям и предприятиям?

– Бизнес в чем нуждается? Самое главное, чтобы не было резкого скачка цен на сырье, на энергоресурсы, на строительные материалы, на железнодорожные и прочие тарифы. Когда 30 лет назад мы ушли от советской системы, возникли акционерные общества, и главным для них стало получение прибыли. Один сделает наценку, другой и так далее. Фактически – прибыль любой ценой. Это не совсем правильно. Мягко говоря, неправильно. Прибыль любой ценой не получается. Изменить это очень непросто будет.

– Подход и психология должны меняться?

– Да, должны меняться, но этого пока не предвидится, потому что пока трудно осознать. Маховик крутится по инерции.

В России было больше 20 программ по ипортозамещению и, как я говорил, ни одна не доведена до конца. При этом планировалось более 5 тыс. продукции производить, ввозимой из-за рубежа.

Взять, к примеру, вертолет «Ансат» – у него канадский двигатель. Когда я работал в авиационной промышленности, для этого проекта планировали сделать двигатель. Но на рынок пришли американские и другие компании, чтобы, как говорится, задушить в объятиях наши высокотехнологичные отрасли. В этом отношении им, конечно, это во многом удалось.

Сейчас нужно сосредоточить усилия на первостепенных действиях, чтобы не было резких потерь. Находить новые рынки, новых партнеров. А это не так просто. Это хорошо, если Китай поддержат другие страны. Надо на них переориентироваться. Но это будет длительный процесс. Быстро ничего не получится.

«Сейчас главное – сохранить рабочие места. Это будет очень непросто. Этим нужно заниматься вместе, дружно» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Пока предпринимателям предлагают льготные кредиты под 15%. Невозможно на 13-15% вести производство.

Сейчас важно стабилизировать цены на сырье, энергоресурсы и нужны дешевые длинные деньги для производства - и для крупного, и для среднего бизнеса.

Должна быть налажена взаимосвязь между производством малым, средним и большим. Сейчас главное – сохранить рабочие места. Это будет очень непросто. Этим нужно заниматься вместе, дружно. В республике создан штаб и рабочая группа в министерстве экономики, которые оперативно решают вопросы. В данном случае все зависит от четкой, спокойной работы. Санкции были и будут. Надо понимать, что они будут продолжаться и надо уметь перестраиваться - это очень непросто.

«Мы просим, чтобы Правительство России дало возможность объявлять форс-мажорные обстоятельства»

– С какими вопросами сейчас чаще всего обращаются предприниматели в Торгово-промышленную палату? Их стало больше, чем обычно?

– Много обращений было в пандемию – до 16 тыс. обращений по форс-мажорам, по выполнению договоров. Сейчас тоже обращаются по договорным поставкам: есть договора, но они по разным причинам не выполняются. Только за март к нам поступило больше 300 разных обращений более чем по 100 договорам. Это только начало. Мы разбираемся, поясняем, что вместо претензий, может, сроки сдвинуть, какие-то другие меры найти.

Обращаются за помощью в установлении новых связей. В этой ситуации различные мошеннические схемы могут возникать – мы с этим тоже работаем. Сейчас мы даем заключения по произведенной в России продукции, которую можно вывозить за рубеж.

– Какие-то меры торгово-промышленная палата уже предложила для органов госвласти?

– В марте по 66 позициям мы представили свои предложения в федеральную палату и Президенту Татарстана. Среди них и те, что зависят от местных органов власти, и те, что от федеральных.

Все наши предложения рассматриваются, кое-то уже есть. Ввели мораторий на плановые проверки, обсуждается отмена маркировок. Сейчас мы просим, чтобы Правительство России дало возможность объявлять форс-мажорные обстоятельства, чтобы мы могли давать соответствующие заключения.

Есть и много разных нестыковок. Вы знаете, что введен мораторий на плановые проверки предпринимателей. Мораторий сверху идет, а до низу – исполнителей, пока не доходит.

Вот, буквально, та же маркировка – зачем продолжать на ней настаивать?

– В этих условиях.

– Зачем поднимать тарифы на автомобильные перевозки в системе «Платон»? Инерция пока срабатывает.

«Сейчас на всем пути движения грузов в Россию или из страны - везде препоны. Даже не из-за санкций – общий настрой такой» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«К сожалению, наша линейка предложений базируется в основном на сырье»

– Сейчас одна из проблем в нарушении логистических цепочек, потере поставщиков. У Торгово-промышленной палаты Татарстана обширные связи во многих странах мира. Как вы в этой работе участвуете и, на ваш взгляд, как скоро можно найти альтернативу?

– Сейчас на всем пути движения грузов в Россию или из страны - везде препоны. Даже не из-за санкций – общий настрой такой. Стоят грузы в портах. А пропускная способность на границе с Китаем не выдерживает потока.

В чем сложность этих санкций? Они влияют не только на западные фирмы, но и на их партнеров. Договор есть, а через банк провести расчеты нельзя, через одну валюту не идет, надо через другую проводить. Надо чтобы доверие было между партнерами.

Нужно прорабатывать контакты со странами СНГ: Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном. Китай ведь до сих пор ни одну делегацию не принимает из-за ковидных ограничений. С Турцией не все так просто. Но мы с ними со всеми работаем.

Новые логистические цепочки строить очень сложно. И тут одними связями не обойдешься – нужны новые партнеры. Этот процесс будет достаточно длительный, но он решаемый. Везде надо находить новых партнеров и переориентироваться.

Мы предлагаем сейчас использовать больше морской транспорт, а для этого в Татарстане в районе Набережных Челнов создать транспортно-логистический хаб. Заделы есть, но есть вопросы с судами.

Одними связями и контактами не обойдешься, должна быть заинтересованность сторон и логистические мощности, обеспечена надежность перевозок и страхование грузов.

«Много проблем будет с тем же КАМАЗом, вертолетами, когда канадцы остановят поставку двигателей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Сейчас высказывается мнение, что экономика России могла бы переориентироваться на страны Востока - арабский мир, Китай, Юго-Восточную Азию, на те страны, которые не присоединились к санкциям. Нам есть что им предложить? И, вообще, насколько это перспективное направление, на ваш взгляд?

– К сожалению, наша линейка предложений базируется в основном на сырье. Есть экспорт КАМАЗов, вертолетов, продукции нефтехимии, стройматериалов. Но, к сожалению, достаточно скудный перечень, потому что мы с сырьевой иглы пока не сошли. Поэтому больше потребляем. А сейчас встает вопрос - куда пойдет наша нефть, газ и продукты нетфехимии и так далее. Много проблем будет с тем же КАМАЗом, вертолетами, когда канадцы остановят поставку двигателей.

В этом не то чтобы была непродуманность, не было комплексного подхода. Многие полномочия у регионов забрали. И получается так: организовывай здесь, отвечай там, а средства забираются в центр. Сейчас вышел указ Президента России о передаче дополнительных полномочий регионам, мы рассчитываем, что это поможет во многом.

Нам надо понимать, что экономика России – составная часть мировой экономки. Сегодня я слышу, что Дума предлагает выйти из Всемирной торговой организации. Не надо спешить выходить из ВТО и так далее. Сейчас ситуация такая, что не надо на санкции отвечать, может быть, какими-то санкциями. Нужно смотреть, как эти санкции обойти, как найти обходные варианты, для того, чтобы не останавливать свои производства, чтобы главное – сохранять рабочие места, занятость населения.

«Этот кризис, эти санкции должны показать, как мы можем больше использовать собственные силы, собственные резервы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Нам надо объединиться, использовать все наши возможности и резервы с тем, чтобы выстоять»

– Если говорить про опыт прошлых кризисов, каждый из них мы тяжело переживали, но при этом каждый кризис давал некое «окно возможностей» для предпринимателей. И сейчас тоже от некоторых можно услышать: «Да, одни бизнесы закроются, потребности людей изменятся. Сейчас важно мобилизоваться и придумать какие-то новые направления, новые товары и услуги». Насколько это обоснованное мнение?

– Вы на свой вопрос сами ответили. Но я хочу сказать – надо уйти от шаблонов. Да, что-то закроется, что-то откроется. Другое дело, что этот кризис, эти санкции должны показать, как мы можем больше использовать собственные силы, собственные резервы. Не надо лениться. Мы ведь сейчас картошку почти не сажаем. Мы сейчас предложили, чтобы в весенне-осенний период чуть ли не бесплатные поездки сделать пенсионерам на приусадебные участки.

Мы должны понять: главное – чтобы продукт был. А не так, чтобы сырьевики в шоколаде, транспортники в шоколаде, даже уборщики мусора. Мы до сих пор не можем добиться, чтобы за вывоз мусора предприятия платили по фактическому объему.

Но для этого (работы в новых условиях – прим. Т-и) нужно смотреть насколько кадры готовы к этому и насколько предприниматели готовы работать на национальный интерес, а не только на свой карман. Видите, баланс какой? Если на свой карман – это одно дело, а как сделать, чтобы он работал, и чтобы прибыль определенная была, но разумная. Была какая-то авария в Москве, таксисты сразу в 2-3 раза цены взвинтили.

«Встреча Президента Татарстана с предпринимателями показала – власть настроена слышать все реальные разумные предложения, нам нужно только уметь их четко формулировать» Фото: president.tatartan.ru

– Наживались на проблемах.

– Когда начался масочный режим, вспомните какие цены в начале были на маски.

Чтобы не было дисбаланса нужна регулирующая роль государства и регулирующая роль предпринимателей самих себя. Торгово-промышленная палата тоже играет в этом свою роль: у нас около 32 разных профильных комитетов, гильдий, ассоциаций. Они собираются, собирают вопросы и через нас доводят их до органов власти.

Недавно в торгово-промышленной палате прошла встреча Президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимателями. Она показала – власть настроена слышать все реальные разумные предложения, нам нужно только уметь их четко формулировать.

Ситуация такая: просто – не будет. Мы должны понять, что это не просто санкции. Это фактически западный мир наехал по полной программе на все, что связанно с Россией. Поэтому нам надо объединиться, использовать все наши возможности и резервы с тем, чтобы выстоять. А там дальше видно будет.